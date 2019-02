Biglietti Torino-Chievo, come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio

Si apre un nuovo capitolo nella Serie A di calcio 2018-2019, precisamente il 26esimo, che tra le altre sfide prevede quella tra Torino e Chievo Verona, in programma domenica 3 marzo alle ore 12:30, presso lo Stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese.

Per i padroni di casa si tratta di un momento d’oro, poiché sono imbattuti dal 3-2 subito per mano della Roma lo scorso 19 gennaio, che risulta anche l’ultima partita in cui Salvatore Sirigu ha subito una rete, mentre i veneti occupano l’ultima posizione in classifica, a quota 20 punti, in cerca di una vittoria che manca addirittura dal 29 dicembre 2018 (1-0 al Frosinone).

Vuoi assistere anche tu dal vivo alla sfida? Vuoi ammirare alle giocate spettacolari di veri funamboli come Iago Falque e goderti un pomeriggio all’insegna del buon calcio? Affrettati allora, e acquista gli ultimi tickets a disposizione sulla piattaforma viagogo.it, a prezzi molto convenienti.

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com