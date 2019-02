Biglietti SPAL-Sampdoria, come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio

Si giocherà domenica 3 marzo alle ore 15 l’incontro tra SPAL e Sampdoria, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019.

La formazione di casa naviga nella zona bassa della classifica (15° posto), con 23 punti e una forte necessità di uscire dalle sabbie mobili della zona salvezza, mentre gli ospiti si trovano a quota 36 punti in decima posizione. La SPAL si trova in una situazione non semplice a livello di infortuni, perché Viviano è sotto osservazione dopo che non è stato in grado di scendere in campo nell’incontro col Sassuolo. Inoltre c’è la strana incognita dell’allenatore Leonardo Semplici, che ha di recente subito un’operazione chirurgica a causa di una forte colica addominale. Due, invece, le criticità per il tecnico doriano Giampaolo: quelle di Ekdal e Murru, Il primo è squalificato, e dunque salterà la gara, mentre il secondo spera di riprendersi da un problema a un polpaccio.

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock