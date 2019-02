Biglietti Milan-Sassuolo, come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio

Prosegue a ritmo serrato il campionato italiano di calcio. La Serie A 2018/19 è giunta al 25esimo turno, e propone diverse sfide importanti. Nell’anticipo di sabato 2 marzo alle ore 18.00 toccherà a Milan-Sassuolo. I rossoneri, lanciatissimi dall’ultima serie di ottimi risultati, attendono i nero-verdi a San Siro, per un match che si annuncia ricco di gol e spettacolo.

Le sfide tra queste due squadre hanno sempre regalato grandi emozioni, come all’andata, con i rossoneri che passarono al Mapei Stadium con il punteggio di 1-4. La squadra allenata da Gennaro Gattuso vuole continuare a spingere sull’acceleratore per mantenere la posizione in zona Champions League. Il Sassuolo di mister De Zerbi, invece, è una squadra che può vincere contro tutti ed è pronta a fare lo sgambetto al Milan a domicilio.

Vuoi acquistare i biglietti per Milan-Sassuolo? Vuoi vedere da vicini i tuoi idoli? Vuoi vedere se Piatek sarà ancora in grado di andare a segno? Oppure deliziarti con le giocate degli attaccanti del Sassuolo? Per essere presente allo Stadio Meazza di Milano sarà sufficiente collegarsi al sito viagogo.it e acquistare i tagliandi per l’evento! Buon divertimento!

Foto: Piatek Milan Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com