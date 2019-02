Biglietti Lazio-Roma, come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio

Sabato 2 marzo alle ore 20.30 la stracittadina di Roma sarà di scena allo Stadio Olimpico. Il match che vale una stagione tra i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i biancocelesti di Simone Inzaghi sarà accompagnato dalla solita carica emotiva che rende del tutto particolare questo confronto.

Un match in cui tutto è in ballo: onore, rispetto e zona Champions League. E’ sempre sentita la settimana nella Capitale quando si vive la vigilia del derby. Storie che intersecano in un mix quasi impazzito di emozioni, in cui in ogni angolo della Città Eterna si può assaporare questa rivalità. Molto più dei tre punti in gioco. Lo sanno Di Francesco e Inzaghi, desiderosi di centrare il bersaglio grosso per tenere aperto il discorso europeo e soprattutto per far valere la superiorità cittadina. La spensieratezza della “Lupa” contro il pragmatismo dell'”Aquila”? La gioventù di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini contrapposta all’esperienza e alla voglia di vincere di Ciro Immobile e compagni? Tante le variabili sul rettangolo verde capitolino in un incontro speciale anche per questo.

Il derby tocca quota 150. È la Roma a guidare lo storico in Serie A con 54 successi a 37. La formazione giallorossa ha pareggiato 58 partite di Serie A contro i rivali di una vita. L’1-1 è il risultato più ricorrente: per ben 14 volte la sfida è terminata con questo punteggio. Un segno del destino? Vedremo se anche i numeri potranno avere un senso in una partita dove si fa davvero fatica a trovarci una logica.

Vuoi essere anche tu degli spalti? Ti piacerebbe assistere dal vivo a Lazio-Roma, sentitissimo derby della Capitale? Vuoi vivere da vicino l’atmosfera dell’Olimpico e fare il tifo per i tuoi beniamini? Non vedi l’ora di gustarti le gesta dei calciatori di Di Francesco o di Inzaghi a pochi metri dai tuoi occhi? Allora affrettati ed acquista gli ultimi biglietti a disposizione per il confronto di Roma: sulla piattaforma viagogo.it sono in vendita gli ultimi tickets per la partita, non farti cogliere impreparato e compra i tagliandi a prezzi convenienti e vantaggiosi nel settore che preferisci. Non puoi mancare all’appuntamento, la stracittadina romana ha bisogno di tutto il tuo calore.

