Biglietti Bologna-Juventus, Serie A 2019: come acquistare i tickets per la partita della 25a giornata

Sarà di scena alle ore 15 della prossima domenica l’incontro tra Bologna e Juventus, che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara e varrà per il venticinquesimo turno del campionato di Serie A 2018-2019.

Situazioni di classifica completamente (o quasi) opposte per le due formazioni impegnate: i padroni di casa sono al diciottesimo posto con 18 punti, a -3 dall’Empoli e a -4 da Udinese e Spal, le più prossime avversarie in relazione alla lotta per la salvezza. La Juventus, invece, ha un margine che appare di tutta sicurezza nei confronti del Napoli, secondo a quota 53 punti contro i 66 dei bianconeri. Il mix di questi due fattori potrebbe dare vita a situazioni realmente imprevedibili: da una parte c’è la battaglia per evitare la Serie B, dall’altra la voglia di chiudere nel minor tempo possibile la pratica campionato per poter dare poi la caccia alla Champions League. A scendere in campo con il Bologna, però, ci sarà anche tutta la sua gente, quella che non ha mai abbandonato i Santander, i Palacio, i Destro e non lo farà nemmeno di fronte a Cristiano Ronaldo e compagnia.

Bologna-Juventus, incontro della 25a giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si giocherà domenica alle ore 15, e se vuoi seguire anche tu la partita dal vivo, affrettati: sulla piattaforma viagogo.it sono in vendita i tagliandi per il match. Se non vuoi lasciarti scappare anche tu quest’opportunità, compra i biglietti a prezzi vantaggiosi nel tuo settore preferito. La sfida del Dall’Ara si preannuncia spettacolare, è da non mancare!

