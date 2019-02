Biglietti Parma-Napoli, come acquistare i tickets per la 25ma giornata di Serie A di calcio

La venticinquesima giornata di Serie A, orfana al momento di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi, proporrà febbraio alle ore 18.00 ldomenica 24 o scontro tra Parma e Napoli: gli emiliani sono dodicesimi a 29 punti, ma hanno racimolato un punto nelle ultime quattro partite, mentre i partenopei sono secondi a quota 53 ma vengono da tre pari per 0-0 nelle ultime quattro sfide.

I Ducali in casa hanno raccolto 13 punti in dodici partite, ma hanno perso le ultime tre sfide interne contro Roma, SPAL ed Inter, mentre il Napoli in trasferta ha totalizzato 20 punti in undici partite, ma non segna lontano dal San Paolo da tre gare di campionato (sconfitta per 1-0 con l’Inter, pari per 0-0 con Milan e Fiorentina). All’andata a Napoli finì 3-0 per i partenopei.

Si preannuncia una sfida che potrebbe essere aperta a qualsiasi risultato: il Napoli vuole confermare di poter ancora sognare la rimonta scudetto, ma il Parma è andato a pareggiare proprio in casa della capolista non molto tempo fa e venderà cara la pelle, come ha fatto sempre nelle scorse settimane.

La venticinquesima giornata è ormai alle porte: Parma-Napoli è una delle sfide più attese del turno di Serie A e gli ultimi tagliandi sono a disposizione su viagogo.it, dove potrete scegliere il posto preferite e trovarlo a prezzi vantaggiosi. I biglietti stanno andando a ruba e potrebbero esaurirsi presto, non lasciatevi scappare questo scontro del massimo campionato italiano.

Foto: Antonio Balasco / Shutterstock.com