Biglietti Fiorentina-Inter, Serie A 2019: come acquistare i tickets per il posticipo della 25a giornata

Tra le sfide più attese della 25a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio spicca una grande classica del campionato italiano: Fiorentina-Inter. L’incontro si giocherà domenica 24 febbraio alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due formazioni sono in piena lotta per un posto in Europa, con la compagine nerazzurra guidata da Luciano Spalletti sempre al terzo posto in classifica e con la squadra di Stefano Pioli che ha agganciato il Torino in ottava posizione nell’ultimo turno.

Le recenti vittorie in campionato e in Europa League hanno ridato fiducia all’ambiente interista, dove però continua a tenere banco il caso Icardi. Gli uomini di Spalletti saranno chiamati in settimana ad ipotecare gli ottavi di finale contro il Rapid Vienna per poi spostare l’attenzione alla delicatissima sfida di domenica sera a Firenze. La squadra di Pioli sta trovando continuità ed arriva dalla vittoria in casa della Spal, caratterizzata dalle polemiche legate alla VAR. La formazione viola potrà contare sull’ottima condizione di Federico Chiesa e sul sostegno del pubblico di casa per cercare di scardinare la rocciosa difesa nerazzurra. Sicuramente l’incontro regalerà spettacolo e grandi emozioni a tifosi e appassionati.

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com