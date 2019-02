Biglietti Milan-Cagliari, Serie A 2019: come acquistare i tickets per il match di San Siro

Domenica 10 febbraio alle ore 20.30 Milan e Cagliari si affronteranno nel posticipo della 23a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Partita decisamente importante per le due formazioni, ancora in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. La squadra di Rino Gattuso si trova momentaneamente al quarto posto, con quattro punti di distacco dall’Inter e con l’arrivo di Krzysztof Piatek vuole compiere un ulteriore salto di qualità. Gli uomini di Rolando Maran andranno in cerca di una vittoria per proseguire il cammino verso la salvezza.

Indubbiamente la sfida riserverà grandi emozioni dato che le due squadre sono abituate a giocare un calcio propositivo e votato all’attacco. Il Milan cercherà la prima vittoria interna del girone di ritorno dopo il pareggio con il Napoli, mentre il Cagliari proverà a conquistare il secondo successo in trasferta della stagione, dopo lo 0-1 di Bergamo contro l’Atalanta nella lontana terza giornata. La partita di andata si è conclusa in pareggio, con la rete di Higuain in risposta all’immediato vantaggio della formazione sarda con Joao Pedro.

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com