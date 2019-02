Biathlon, Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019: azzurrini fuori dalla top ten nelle sprint degli juniores

Penultima giornata di gare a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per i Mondiali juniores di biathlon: oggi è stata la volta delle sprint, con gli azzurrini che non sono stati capaci di centrare la top ten, ma in sette (sugli otto in gara) hanno ottenuto la qualificazione alle gare ad inseguimento di domani, rientrando tra i primi sessanta classificati.

Nella 10 km maschile oro alla Norvegia con Vebjoern Soerum che chiude in 25’42″9 con 10/10 al poligono e si piazza davanti al russo Said Karimulla Khalili, secondo a 14″4 (anch’egli perfetto al tiro), ed all’altro norvegese Sivert Guttorm Bakken, terzo a 36″3 (un errore a terra). Tra gli italiani il migliore è Daniele Cappellari, che termina 24° a 1’34″4 (due errori in piedi), mentre Patrick Braunhofer chiude 33° a 2’02″6 (un errore a terra e due in piedi). Si qualifica per l’inseguimento Cedric Christille, 53° a 2’54″7 (un errore a terra ed uno in piedi), mentre non ce la fa Michael Durand, 77° a 3’53″8, complici ben quattro errori a terra.

Nella 7.5 km femminile oro per l’ucraina Ekaterina Bekh, perfetta al poligono, che chiude in 21’03″6 e precede di 12″1 la polacca Kamila Zuk, seconda a 12″1 (un errore a terra ed uno in piedi), e di 14″0 la tedesca Hanna Kebinger, anch’ella con 10/10 al tiro. Tra le italiane Michela Carrara termina 14ma a 46″2 (un errore a terra), mentre Samuela Comola si classifica 25ma a 1’08″5 (10/10 al tiro), mentre Irene Lardschneider è 41ma a 1’39″9 (un errore a terra e due in piedi), infine Eleonora Fauner è 47ma a 2’08″3 (un errore a terra ed uno in piedi).

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com