Biathlon, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano anche la Coppa del Mondo

Giorno di convocazioni ufficiali in casa Italia in vista di quel che sarà tra poco, ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Sulle nevi svedese sci stretti, fucili, forza nelle gambe e precisione saranno necessari per ambire al massimo possibile nella rassegna iridata del biathlon. La competizione avrà una valenza anche per l’attuale Coppa del Mondo e pertanto potrà assegnare punti importanti nella sfida per la classifica generale nel settore maschile e femminile.

Appare chiaro che il confronto tra Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer appassiona. Le due, tenendo conto degli scarti, sono separate da 12 lunghezze e quindi si prospetta un Mondiale con il cuore in gola, anche perché la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (629 punti, tenendo conto degli scarti) e la slovacca Anastasiya Kuzmina (599 punti, considerando gli scarti) non sono completamente tagliate fuori dal discorso Sfera di Cristallo. Dopo l’ultima tappa, a Soldier Hollow (Stati Uniti), vi è stato il sorpasso della sappadina, che ha strappato il pettorale giallo a Wierer. Vittozzi, infatti, dopo aver fatto fatica sugli sci stretti nella gara sprint (16esima), si è ridestata nell’inseguimento (sesta), al contrario di Doro che ha concluso solo 20esima con ben 8 penalità, un valore unico nel percorso agonistico della nostra portacolori.

In chiave maschile i fari saranno puntati su Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il 29enne nativo di Brunico, sul podio nell’inseguimento ad Oberhof (Germania), ha dimostrato che sugli sci la condizione c’è mentre la precisione al poligono è un’incognita. Per il bronzo olimpico della sprint a PyeongChang, la condizione è in crescendo e l’esperienza nordamericana di Coppa ha proposto un Windisch che potrebbe regalarci emozioni.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Squadra femminile

VITTOZZI Lisa

WIERER Dorothea

GONTIER Nicole

SANFILIPPO Federica

RUNGGALDIER Alexia

Squadra maschile

HOFER Lukas

WINDISCH Dominik

BORMOLINI Thomas

MONTELLO Giuseppe

CHENAL Thierry

Foto: Federico Angiolini