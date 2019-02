Sci alpino, Coppa Europa 2019: Andrea Ballerin trionfa nel gigante di Oberjoch

La prima volta di Andrea Ballerin in Coppa Europa. Il trentino ha trionfato nel gigante di Oberjoch, conquistando il suo primo successo in carriera. Una vittoria arrivata in rimonta per il 30enne azzurro, che ha recuperato dalla quinta posizione della prima manche, imponendosi con 43 centesimi di vantaggio sul canadese Erik Read.

Sul podio sale anche l’austriaco Mathias Graf, staccato di 63 centesimi dalla vetta della classifica. Lo svizzero Daniele Sette non riesce a confermare la leadership della prima manche e alla fine chiude al quarto posto con 65 centesimi di ritardo da Ballerin. Quinta posizione per il norvegese Bjoernar Neteland a 77 centesimi, davanti al francese Thibaut Favrot (+0.79) e agli svizzeri Sandro Jenal (+0.80) e Cedric Noger (+0.89). Chiudono la top ten i norvegesi Timon Haugan (+0.93) e Fabian Wilkens Solheim (+0.99).

Hannes Zingerle ha appena chiuso fuori dai primi dieci, undicesimo con 1.18 dal connazionale. A punti ci vanno anche Giovanni Borsotti (15°, +1.50), Alex Zingerle (19°, +1.63), Giulio Giovanni Bosca (27°, +2.73).

foto: Photo Mdp/Shutterstock