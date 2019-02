Biathlon, Europei Minsk 2019: si inizia domani con le individuali. Pettorali di partenza, programma, orari e tv

Scatteranno domani a Minsk, in Bielorussia, gli Europei di biathlon: si iniziera con le individuali. Alle ore 14.00 in gara gli uomini e per l’Italia ci saranno Giuseppe Montello, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Saverio Zini, mentre le donne scatteranno alle ore 17.30 e a rappresentare il Bel Paese ci saranno Irene Lardschneider, Michela Carrara e Samuela Comola.

Di seguito il programma completo delle individuali maschile e femminile di Minsk con gli orari e le startlist. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player.

PROGRAMMA GARE MINSK 2019

Mercoledì 20 febbraio

ore 14.00 20 km individuale maschile

ore 17.30 15 km individuale femminile

LA STARTLIST DELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI MINSK

1 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1992 16:00:30 Gruppo 1

2 ELISEEV Matvey RUS 1993 16:01:00

3 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:01:30

4 MONTELLO Giuseppe ITA 1992 16:02:00

5 PANYIK David HUN 1995 16:02:30

6 BARTKO Simon SVK 1996 16:03:00

7 BOE Tarjei NOR 1988 16:03:30

8 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 16:04:00

9 BOVISI Sandro SUI 1997 16:04:30

10 PRYMA Artem UKR 1987 16:05:00

11 MORAVEC Ondrej CZE 1984 16:05:30

12 RASTIC Damir SRB 1988 16:06:00

13 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:06:30

14 DORFER Matthias GER 1993 16:07:00

15 LABASTAU Mikita BLR 1997 16:07:30

16 FOUNTAIN Vinny GBR 1991 16:08:00

17 MALYSHKO Dmitry RUS 1987 16:08:30

18 SEMENOV Sergii UKR 1988 16:09:00

19 KOIV Kauri EST 1983 16:09:30

20 BABIKOV Anton RUS 1991 16:10:00

21 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:10:30

22 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1997 16:11:00

23 HOWE Alex USA 1989 16:11:30

24 JANIK Mateusz POL 1995 16:12:00

25 GJESBAKK Fredrik NOR 1992 16:12:30

26 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 1997 16:13:00

27 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 16:13:30

28 FRATZSCHER Lucas GER 1994 16:14:00

29 SEPPALA Tero FIN 1996 16:14:30

30 CHEPELIN Vladimir BLR 1988 16:15:00

31 RIVAIL Hugo FRA 1997 16:15:30

32 BEGUE Aristide FRA 1994 16:16:00

33 HORN Philipp GER 1994 16:16:30

34 ZHU Zhenyu CHN 1999 16:17:00

35 KOMATZ David AUT 1991 16:17:30

36 COOPER Travis USA 1996 16:18:00

37 ANEV Krasimir BUL 1987 16:18:30

38 GROSSEGGER Sven AUT 1987 16:19:00

39 CAMPBELL Carsen CAN 1994 16:19:30

40 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 16:20:00

41 STVRTECKY Jakub CZE 1998 16:20:30

42 LESSING Roland EST 1978 16:21:00 Gruppo 2

43 JAKIELA Tomasz POL 1996 16:21:30

44 SIMA Michal SVK 1992 16:22:00

45 WILLIAMS Adam GBR 1995 16:22:30

46 KIERS Trevor CAN 1997 16:23:00

47 DEMKOV Deivid LTU 1996 16:23:30

48 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 1999 16:24:00

49 VACLAVIK Adam CZE 1994 16:24:30

50 DUDCHENKO Anton UKR 1996 16:25:00

51 TSVETKOV Maxim RUS 1992 16:25:30

52 RASTIC Ajlan SRB 1993 16:26:00

53 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 16:26:30

54 USOV Mihail MDA 1996 16:27:00

55 LEREN Tore NOR 1993 16:27:30

56 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 16:28:00

57 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:28:30

58 RANTA Jaakko FIN 1997 16:29:00

59 ANGELIS Apostolos GRE 1993 16:29:30

60 DURTSCHI Max USA 1991 16:30:00

61 YU Jin CHN 1996 16:30:30

62 TKALENKO Ruslan UKR 1992 16:31:00

63 DUICU Adelin Miodrag ROU 1999 16:31:30

64 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 16:32:00

65 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 16:32:30

66 ZOBEL David GER 1996 16:33:00

67 LANGER Thierry BEL 1991 16:33:30

68 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 16:34:00

69 BUKI Adam HUN 1995 16:34:30

70 LEMMERER Harald AUT 1991 16:35:00

71 PONSILUOMA Martin SWE 1995 16:35:30

72 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 16:36:00 Gruppo 3

73 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:36:30

74 JAKELIUNAS Lukas LTU 1992 16:37:00

75 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 16:37:30

76 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:38:00

77 ROOTALU Hans Kristen EST 1996 16:38:30

78 LEITINGER Nikolaus AUT 1993 16:39:00

79 WEICK Erik GER 1996 16:39:30

80 ZEMLICKA Milan CZE 1996 16:40:00

81 SIRIK Sergey KAZ 1994 16:40:30

82 GOESSLING Raleigh USA 1991 16:41:00

83 SMITH James GBR 1990 16:41:30

84 RUNNALLS Adam CAN 1998 16:42:00

85 SZWAJNOS Marcin POL 1997 16:42:30

86 INVENIUS Tuukka FIN 1997 16:43:00

87 ARWIDSON Tobias SWE 1988 16:43:30

88 LESIUK Taras UKR 1996 16:44:00

89 AVDIC Dzenis SRB 1995 16:44:30

90 GYALLAI Soma HUN 1997 16:45:00

91 YALIOTNAU Raman BLR 1993 16:45:30

92 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 16:46:00

93 YANG Peng CHN 1998 16:46:30

94 SUCHILOV Semen RUS 1992 16:47:00

95 LUSA Daumants LAT 1992 16:47:30

96 KONCSAG Tamas ROU 1997 16:48:00

97 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 16:48:30 Gruppo 4

98 BELETSKIY Danil KAZ 1997 16:49:00

99 ZINI Saverio ITA 1994 16:49:30

100 PORSHNEV Nikita RUS 1996 16:50:00

101 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:50:30

102 KARVINEN Otto-Eemil FIN 1999 16:51:00

103 ELLINGSON Jakob USA 1994 16:51:30

104 SLOTINS Roberts LAT 1991 16:52:00

105 WAEGER Lorenz AUT 1991 16:52:30

106 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1997 16:53:00

107 SINAPOV Anton BUL 1993 16:53:30

108 HOSEK Ondrej CZE 1995 16:54:00

109 SMOLSKI Anton BLR 1996 16:54:30

LA STARTLIST DELL’INDIVIDUALE FEMMINILE DI MINSK

1 MOSER Nadia CAN 1997 19:30:30 Gruppo 1

2 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 19:31:00

3 PONYA Sara HUN 1999 19:31:30

4 HORCHLER Nadine GER 1986 19:32:00

5 IRWIN Deedra USA 1992 19:32:30

6 DREISSIGACKER Emily USA 1988 19:33:00

7 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 19:33:30

8 INNERHOFER Katharina AUT 1991 19:34:00

9 CHEVALIER Chloe FRA 1995 19:34:30

10 MARKKANEN Sanna FIN 1990 19:35:00

11 MAKA Anna POL 1992 19:35:30

12 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1988 19:36:00

13 QU Ying CHN 1996 19:36:30

14 BENDIKA Baiba LAT 1991 19:37:00

15 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1998 19:37:30

16 NILSSON Emma SWE 1993 19:38:00

17 HETTICH Janina GER 1996 19:38:30

18 STOYANOVA Desislava BUL 1992 19:39:00

19 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 19:39:30

20 KOCERGINA Natalja LTU 1985 19:40:00

21 GHILENKO Alla MDA 1992 19:40:30

22 GAIM Grete EST 1993 19:41:00

23 ZHURAVOK Yuliia UKR 1994 19:41:30

24 SEMERENKO Valj UKR 1986 19:42:00

25 GASPARIN Selina SUI 1984 19:42:30

26 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 19:43:00

27 LIEN Ida NOR 1997 19:43:30

28 TKADLECOVA Anna CZE 1996 19:44:00

29 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 19:44:30

30 KRYUKO Iryna BLR 1991 19:45:00

31 BLAZENIC Nika CRO 1996 19:45:30

32 SLIVKO Victoria RUS 1994 19:46:00 Gruppo 2

33 BEGUE Myrtille FRA 1997 19:46:30

34 GWIZDON Magdalena POL 1979 19:47:00

35 JAENKAE Erika FIN 1995 19:47:30

36 DICKSON Emily CAN 1997 19:48:00

37 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 19:48:30

38 ZHANG Zhaohan CHN 1995 19:49:00

39 ENODD Jenny NOR 1996 19:49:30

40 STARYKH Irina RUS 1987 19:50:00

41 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 1999 19:50:30

42 BEILMANN Meril EST 1995 19:51:00

43 FIALKOVA Ivona SVK 1994 19:51:30

44 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 19:52:00

45 RASINA Luisa ROU 1997 19:52:30

46 SEMERENKO Vita UKR 1986 19:53:00

47 JISLOVA Jessica CZE 1994 19:53:30

48 GERBULOVA Natalia RUS 1995 19:54:00

49 OEBERG Hanna SWE 1995 19:54:30

50 KOZICA Anika CRO 1997 19:55:00

51 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 19:55:30

52 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 19:56:00

53 KEBINGER Hanna GER 1997 19:56:30

54 HOFFMANN Susanne AUT 1994 19:57:00

55 YORDANOVA Emiliya BUL 1989 19:57:30

56 CARRARA Michela ITA 1997 19:58:00

57 GROSSMAN Hallie USA 1993 19:58:30

58 FELLMAN Jenny FIN 1997 19:59:00 Gruppo 3

59 KADEVA Daniela BUL 1994 19:59:30

60 FRUEHWIRT Juliane GER 1998 20:00:00

61 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 20:00:30

62 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 20:01:00

63 ZDOUC Dunja AUT 1994 20:01:30

64 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 20:02:00

65 COMOLA Samuela ITA 1998 20:02:30

66 CICHON Kamila POL 1997 20:03:00

67 HAJDU Timea ROU 1999 20:03:30

68 BRORSSON Mona SWE 1990 20:04:00

69 ERDAL Karoline NOR 1997 20:04:30

70 LEHTLA Kadri EST 1985 20:05:00

71 KNOTTEN Karoline Ofŵgstad NOR 1995 20:05:30

72 JEANMONNOT Lou FRA 1998 20:06:00

73 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1985 20:06:30

74 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 20:07:00

75 BIELKINA Nadiia UKR 1990 20:07:30

76 ELLINGSON Siena USA 1996 20:08:00 Gruppo 4

77 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 20:08:30

78 WEIDEL Anna GER 1996 20:09:00

79 TODOROVA Milena BUL 1998 20:09:30

80 MAGNUSSON Anna SWE 1995 20:10:00

81 HEINRICH Marie GER 1994 20:10:30

82 YURKEVICH Darya BLR 1988 20:11:00

83 HARTWEGER Fabienne AUT 1992 20:11:30

84 HORKA Ludmila CZE 1992 20:12:00

85 ABRAMOVA Olga UKR 1988 20:12:30

86 GRUE Eline NOR 1996 20:13:00

Foto: Federico Angiolini