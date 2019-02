Biathlon, Europei Minsk 2019: Russia e Svezia trionfanti nel giorno delle staffette. Italia distante dal podio

È andata in archivio la seconda giornata di gare degli Europei di biathlon a Minsk. Sulle nevi bielorusse il day-2 era quello delle prove a squadre: staffetta singola mista e staffetta mista le specialità in programma.

Nel primo format è stata la Russia di Evgeniya Pavlova e di Dmitry Malyshko a fare la voce grossa. Nonostante un giro di penalità rimediato da Pavlova, il duo dell’Est è riuscito a trionfare grazie ad un’ottima prestazione al poligono di Malishko, perfetto nella seconda frazione e con un buon uso delle ricariche nell’ultima. Ciò ha consentito ai due russi di precedere la Svezia di Anna Magnusson e di Jesper Nelin (+20″6, con sei ricariche sfruttate) e la Francia di Lou Jeanmonnot e di Aristide Begue (+29″0, con sei ricariche sfruttate). Affondata letteralmente nell’ultimo giro la Norvegia per una pessima prova al tiro di Endre Stroemsheim nell’ultima serie, portando ad un ritardo di 49″6, dopo essere stata in lizza per il podio. Distanti ancor più dalle posizioni di vertice i nostri Irene Lardschneider e Daniele Cappellari con 12 errori complessivi, compensati dalle ricariche, a gravare sulla prestazione visto il 12° posto a 1’25″7 dal vertice.

Nella staffetta mista la Svezia ha vinto l’oro continentale. Emma Nilsson (2 errori), Mona Brorsson (1 errore), Martin Ponsiluoma (4 errori) e Sebastian Samuelsson (1 errore) si sono imposti, grazie soprattutto a quest’ultimo che con le sessioni immacolate degli ultimi due poligoni ha dato il via al trionfo scandinavo. In seconda posizione la Germania (+17″7) e in terza la Bielorussia (+29″8) hanno completato il podio. Ottava piazza per l’Italia: Samuela Comola (zero errori ed eccellente al poligono), Michela Carrara (2 errori), Giuseppe Montello (2 errori) e Saverio Zini (1 errore) non hanno espresso una grande velocità sugli stretti, rimediando un distacco di 2’10″8 dai vincitori.

Foto: Federico Angiolini