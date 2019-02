Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e la sprint che può indirizzare la classifica generale

Scatterà nella serata italiana la tappa della Coppa del Mondo di biathlon di Soldier Hollow con la 7.5 km sprint femminile: alle ore 19.15 italiane partirà la gara che molto potrebbe dire anche in ottica classifica generale, con le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che puntano ad allungare sulle inseguitrici.

Innanzitutto mancheranno la slovacca Paulina Fialkova, che così alza definitivamente bandiera bianca nella corsa alla vittoria finale, e la tedesca Laura Dahlmeier, sempre una mina vagante. Saranno 86 le concorrenti per il successo finale, e molto interessanti sono state alcune scelte riguardo ai gruppi di partenza.

Hanno optato per il primo gruppo la slovacca Anastasiya Kuzmina, terza in classifica a -111 da Wierer, e la ceca Marketa Davidova, in gran forma nelle ultime uscite: Tra le prime atlete a partire nel secondo gruppo ci sono le nostre Lisa Vittozzi (pettorale rosso) e Dorothea Wierer (pettorale giallo ovviamente), che inizieranno le loro fatiche l’una dopo l’altra.

Alle loro spalle scatteranno la tedesca Franziska Hildebrand, che tanto bene ha fatto nella short individual di Canmore, e soprattutto la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che è la quarta pretendente alla classifica generale. Occhio, qualche numero più in là, alle norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold e Tiril Eckhoff, con quest’ultima che in Canada ha sbaragliato la concorrenza.

Alle loro spalle potranno dire al loro anche la transalpina Anais Chevalier e la polacca Monika Hojnisz, con quest’ultima che scatterà col pettorale numero 37. Anche dal terzo gruppo però potrebbero arrivare sorprese: la Germania ha deciso di sparigliare le carte e così Vanessa Hinz partirà col 60 e Franziska Preuss col 67.

Mai come oggi però bisognerà seguire fino all’ultima atleta la gara: ha scelto il quarto gruppo e partirà per penultima Denise Herrmann, che a Canmore è stata devastante sugli sci e se dovesse essere anche precisa al poligono, potrebbe riscrivere la classifica del format proprio al tramonto della gara.

Naturalmente la competizione odierna darà i distacchi per la pursuit di sabato, e quindi fare bene oggi potrebbe anche essere determinante per la Coppa del Mondo generale: se le azzurre dovessero incrementare nei confronti delle più immediate inseguitrici, nonostante gli attuali scarti più alti delle nostre atlete, la classifica potrebbe parlare sempre più italiano a fine stagione.

Foto: Federico Angiolini