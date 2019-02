Biathlon, Coppa del Mondo Canmore 2019: l’Italia è quarta nella staffetta femminile. Vince la Germania davanti alla Norvegia e ed alla Francia

La staffetta femminile 4×6 km valida per la Coppa del Mondo di biathlon e disputata nel gelo di Canmore, in Canada, va alla Germania, che chiude in 1:10’16″3 e precede la Norvegia, autrice di una stupenda rimonta, seconda a 30″2 e la Francia, terza a 41″6. Quarta l’Italia, che per larghi tratti aveva fatto sognare, staccata di 1’40″5.

Nella prima frazione è stupenda Lisa Vittozzi, che trova un fenomenale 10/10 (e siamo a quota 30/30 considerando la short individual) e comincia a scavare un primo solco sulle inseguitrici, mentre naufraga a 2’16″6 la Norvegia, che paga la controprestazione di Kalkenberg in apertura.

Se possibile, la frazione perfetta di Vittozzi è pareggiata dalla compagna Nicole Gontier, che scaccia i fantasmi al poligono e usa soltanto una ricarica in piedi, dimostrandosi anche in ottima condizione sugli sci, prenotando così un posto ai Mondiali nella staffetta, giungendo a metà gara con 34″ sulla Francia e 42″ sul binomio Estonia-Germania. Con Tandrevold intanto inizia la risalita della Norvegia, che passa nona con poco più di 2′ di ritardo.

Dorothea Wierer parte in solitaria, trova un primo poligono perfetto ma da dietro la tedesca Herrmann compie un capolavoro sugli sci, guadagnando sensibilmente su tutte le rivali, azzurra compresa. Nell’ultimo giro, dopo che al secondo poligono Wierer aveva usato due ricariche, la teutonica esce con 26″8 di ritardo ma, metro dopo metro recupera ed arriva addirittura a scavalcare l’azzurra.

Laura Dahlmeier parte con 3″ di vantaggio su Federica Sanfilippo, che però non regge il ritmo dell’avversaria sugli sci, conservando comunque un buon margine sulle altre inseguitrici. Nel primo poligono l’azzurra usa due ricariche ma esce comunque con 30″ su Norvegia e Francia. Nella sessione di tiro in piedi però accade l’irreparabile, con Sanfilippo che incappa in un giro di penalità e vede andar via il podio. Alla fine trionfa la Germania, mentre la Norvegia arriva seconda scavalcando la Francia. Giù dal podio l’Italia, quarta.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federico Angiolini