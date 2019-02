Biathlon, Coppa del Mondo Canmore 2019: inizia la volata per la sfera di cristallo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano tutto

Quattro tappe, undici gare individuali: la volata per la Coppa del Mondo è lanciatissima e il bello è che a giocarsela, prime fra tutte, sono due atlete italiane. Doro e Lisa, Lisa e Doro: chi alzerà la Coppa a fine stagione? La trasferta americana, ormai alle porte (le atlete sono da sabato a Canmore dove è in programma il primo fine settimana di gare), darà risposte importanti in questo senso. Wierer e Vittozzi non sono ancora nelle condizioni di poter gestire il vantaggio, di fare la corsa sulle rivali: dalla trasferta americana chiedono punti pesanti che possano metterle nella condizione di affrontare senza particolari patemi Mondiali e l’ultima tappa in programma a Holmenkollen.

Quello di Canmore è un contesto gradito a Dorothea Wierer che da queste parti ha vinto la sua prima mass start in carriera. C’è la gara che più gradisce, la 15 km individuale che può affrontare senza la preoccupazione di ciò che accadrà dopo (a differenza della sprint che si porta dietro anche il risultato per l’inseguimento) e dunque Wierer attende con ansia questa sfida in una pista che le piace molto. La sua avversaria più “pericolosa” è proprio Lisa Vittozzi che da queste parti ha già gareggiato tre anni fa, stropicciandosi gli occhi per la vittoria della compagna. Vittozzi è uscita con un pizzico di fiatone dalla tappa di Anterselva dopo i fuochi d’artificio di Oberhof e Ruhpolding che l’hanno lanciata ad un passo dalla vetta della classifica.

La sua espressione dopo l’inseguimento e la mass start, in cui ha perso un po’ di terreno nei confronti della compagna e rivale, la dice lunga su quanto Lisa Vittozzi crede nella possibilità di portare a casa la Coppa del Mondo assoluta. La speranza è che abbia ritrovato la condizione ottimale con una settimana di riposo attivo, quella che ha portato alla partenza per il Canada di sabato. La riprova, per Wierer e Vittozzi, ci sarà nell’Individuale di giovedì (partenza alle 22.10). Una gara che può dire tanto sia per l’assegnazione della coppa di specialità (a gara finita mancherà solo la sfida iridata per assegnarla) sia per la Coppa in generale con le due italiane al momento nettamente avanti e l’unica vera minaccia che arriva dalla norvegese Olsbu Roeiseland.

I punteggi attualmente dicono che Wierer è in testa alla classifica di Coppa del Mondo con 632 punti, Vittozzi la insegue a 598, Olsbu è terza a quota 508, poi a seguire Kuzmina e Fialkova che però non saranno al via delle due tappe nordamericane. Arbitro della sfida potrebbe diventare la tedesca Laura Dahlmeier che, dopo aver saltato la prima parte della stagione per acciacchi fisici, è ripartita alla grande e che sfrutterà le due tappe americane per preparare al meglio il Mondiale di Oestersund.