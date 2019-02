Biathlon, Canmore 2019: cancellate le sprint odierne a causa delle basse temperature

Sono state ufficialmente cancellate dall’IBU, Federazione Internazionale del biathlon, le gare sprint odierne valide per la settima tappa di Coppa del Mondo inizialmente previste per le ore 20.20 (maschile) e 22.45 (femminile). Le competizioni sono state cancellate a causa delle basse temperature che a Canmore non hanno superato i -20 °C per tutto l’arco della giornata. Ricordiamo che la competizione non sarà recuperata e che quindi gli atleti si sposteranno per le gare della prossima settimana negli Stati Uniti.

Foto: Federico Angiolini