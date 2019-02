Calcio a 5, Serie A 2019: Acqua&Sapone-Lollò Caffè Napoli 2-0, gli abruzzesi si confermano in vetta

Al Palacus Santa Filomena è andato in scena il big match della diciassettesima giornata del campionato di calcio a 5 di Serie A tra l’Acqua&Sapone e il Lollo Caffè Napoli. La vittoria è andata agli abruzzesi che sul proprio campo si sono imposti per 2-0 grazie alle realizzazioni di Luciano Andres Avellino e di Gabriel Lima. Niente da fare per i partenopei che hanno sbattuto letteralmente contro l’organizzazione dei campioni d’Italia, capaci di far rimanere la loro porta inviolata. Un dato significativo di quanto la formazione di Tino Perez sia solida non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche mentale. Con questo risultato l’A&S porta a 5 le lunghezze di vantaggio sull’Italservice Pesaro mentre Napoli è quinto (30 punti).

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: pagina facebook Acqua&Sapone