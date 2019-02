Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la rosa della Lituania ai raggi X. Tante assenze illustri

L’Italia ha staccato il biglietto per la Cina in anticipo, ma gli azzurri saranno chiamati ad un ultimo impegno nelle Qualificazioni Mondiali. Lunedì, infatti, la squadra di Meo Sacchetti giocherà in Lituania una partita che è praticamente un’amichevole, ma che è comunque un ulteriore test per quei giocatori che vogliono mettere in difficoltà il CT in vista delle convocazioni proprio per la rassegna iridata.

Dall’altra parte c’è una Lituania che si è qualificata con larghissimo anticipo e che ha dominato in entrambe le due fasi di qualificazione, perdendo un sola partita, proprio con gli azzurri. Era il match dello scorso novembre a Brescia e l’Italia si impose 70-65 in un match combattuto quasi fino all’ultimo minuto. Rispetto a quel match entrambe le formazioni saranno molto diverse e sicuramente per nessuna delle due questi saranno i roster dei Mondiali.

Tantissime le assenze in casa Lituania e molte le conoscenze del nostro campionato che mancheranno. Non c’è Mindaugas Kuzminskas, che Milano ha tenuto con sé in vista del match di Mosca contro il Khimki e per evitare di sovraccaricare di ulteriori sforzi e fatiche il giocatore. Mancherà ovviamente anche l’infortunato Arturas Gudaitis, la cui presenza al Mondiale resta in grande dubbio visto il brutto infortunio al ginocchio. Sempre tra le assenze illustri ci sono quelle di Mantas Kalnietis e Jonas Maciulis, entrambi lasciati a riposo per quest’ultima finestra delle Qualificazioni Mondiali.

Guardando l’ultimo match con l’Olanda (vittoria per 78-69), il grande protagonista è stato un senatore del gruppo lituano come Renaldas Seibutis, che è stato il miglior marcatore con 20 punti. Gli azzurri dovranno fare anche molta attenzione all’ala del BC Rytas, Eimantas Bendzius, che ha messo a referto ieri sera 15 punti. Una squadra sicuramente molto fisica e che potrà mettere in grande difficoltà l’Italia, visto che nel reparto lunghi non ci sarà nemmeno Jeff Brooks. Tra i convocati c’è anche il centro di Pesaro, Egidijus Mockevicius, che ha giocato solo sette minuti e non ha segnato.