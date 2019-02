Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i convocati dell’Italia per Ungheria e Lituania. Presenti Gentile, Della Valle, Brooks e Moraschini

Sono state diramate poco fa le convocazioni che il CT Meo Sacchetti ha effettuato in vista dei match di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia sosterrà il 22 febbraio contro l’Ungheria (a Varese, ore 20:15) e il 25 febbraio contro la Lituania (a Klaipeda, ore 19:30).

Di seguito i sedici nomi selezionati dal coach azzurro (è stato annunciato anche l’elenco di possibili subentranti in caso di emergenze):

Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

A DISPOSIZIONE

Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano)

Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

Riccardo Cervi (1991, 214, C, Grissin Bon Reggio Emilia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Pierpaolo Marini (1993, 193, G/A, Unieuro Forlì)

Andrea Pecchia (1997, 196, G/A, Remer Treviglio)

Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari)

Vengono premiate le ultime, ottime prestazioni di Riccardo Moraschini con la maglia di Brindisi, dove sta disputando una stagione in cui si trova libero di dimostrare ciò che vale. I giocatori di Milano che vestiranno la maglia azzurra sono Jeff Brooks, Andrea Cinciarini e Amedeo Della Valle, i quali partiranno per il raduno (che inizia lunedì 18 febbraio) soltanto dopo la partite dell’Olimpia in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv di giovedì 21. Tra i giocatori a disposizione sono presenti anche due uomini che militano in squadre di Serie A2, Pierpaolo Marini (a Forlì, girone Est) ed Andrea Pecchia (a Treviglio, girone Ovest). Desta curiosità la scelta di Meo Sacchetti di portare un unico centro di ruolo, Paul Biligha.

L’Italia, vincendo anche una sola delle due partite in programma, può qualificarsi per la manifestazione iridata a 21 anni di distanza dall’ultima volta in cui ci è riuscita, non considerando la wild card di Giappone 2006.

Credit: Ciamillo