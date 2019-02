Basket, Pagelle Italia-Ungheria, Qualificazioni Mondiali 2019: Della Valle e Aradori protagonisti, Sacchetti esalta la forza del gruppo

L’Italia supera senza alcuna difficoltà una Ungheria decisamente modesta e conquista la meritata qualificazione ai Mondiali 2019 di basket, che si terranno in Cina ad inizio settembre. Esito dell’incontro mai in discussione, con la Nazionale azzurra sempre padrona del campo fino all’eloquente punteggio finale di 75-41. Ottima prestazione di squadra degli uomini di Meo Sacchetti che riportano l’Italia nella rassegna iridata dopo 13 anni di assenza. Di seguito le pagelle dell’incontro appena concluso.

ITALIA

Amedeo Della Valle 8: il giocatore di Milano è uno dei punti fermi di questa Nazionale e lo dimostra anche questa sera risultando il miglior realizzatore con 15 punti. Si fa sempre trovare pronto nonostante lo scarso minutaggio con cui è sinora stato impiegato in stagione e trova con continuità la via del canestro per tutta la durata della sfida. Imprescindibile.

Pietro Aradori 7,5: sale in cattedra nel secondo periodo rendendosi protagonista dell’allungo azzurro con un diversi canestri ad altissimo coefficiente di difficoltà. L’esterno della Virtus Bologna chiude con 11 punti e un eccellente 4/5 da due, facendo anche esplodere di gioia il pubblico varesino con una tripla da autentico fuoriclasse nel terzo quarto. Punto di riferimento fondamentale per l’attacco azzurro.

Alessandro Gentile 7: fuochi e fiamme in avvio per il giocatore dell’Estudiantes che mette a referto sei punti consecutivi, ma paga il solito nervosismo eccessivo e lascia il campo nel momento migliore. Dopo un secondo quarto sotto tono, torna a rendersi pericoloso nella metà campo offensiva e chiude con 9 punti e 6 rimbalzi. Grinta da vendere.

Paul Biligha 6,5: dopo un primo tempo complicato a causa del secondo fallo commesso troppo presto, l’unico centro di ruolo a disposizione di Sacchetti aumenta la propria intensità nella ripresa. Grandissimo lavoro difensivo su Vojvoda e canestri importanti anche in attacco.

Luca Vitali 7: la visione di gioco del playmaker di Brescia è dote preziosissima nella serata dell’Italia. Si rende protagonista di assist d’autore per Biligha nel primo quarto e per Aradori nel secondo periodo. Importantissimo anche l’aiuto nella propria metà campo nel contenere Vojvoda.

Ariel Filloy 6,5: pochi minuti in campo per il playmaker argentino di nascita che si iscrive comunque a referto con una tripla nell’ultimo quarto.

Davide Pascolo 6: impiegato nel ruolo di centro si fa valere nel primo tempo mettendo a referto 4 punti. Sicuramente ha vissuto serate migliori, ma è prezioso quando necessario.

Jeff Brooks 7: chiamato agli straordinari dopo la partita di ieri sera in Eurolega con Milano, lo statunitense naturalizzato italiano si muove benissimo nelle pieghe delle partita con giocate poco appariscenti ma di capitale importanza. Gli otto rimbalzi a referto dicono molto della sua partita.

Giampaolo Ricci 6,5: punto di riferimento per Sacchetti nel gioco di Cremona, non trova lo stesso spazio in azzurro ma si mette in evidenza per l’attitudine difensiva e per due triple dalla lunga distanza che infiammano il pubblico di Masnago.

Diego Flaccadori sv: soltanto un paio di minuti in campo nella coda della partita.

Andrea Cinciarini 6: qualche buona giocata e poco altro per il capitano dell’Olimpia Milano che ha raggiunto il gruppo soltanto nella giornata di oggi dopo la partita di Eurolega di ieri sera.

Awadu Abass 7: dopo un primo tempo decisamente in sordina, il giocatore di Brescia si prende la scena nel terzo quarto con una tripla in transizione che infiamma Masnago e con un paio di canestri di ottima fattura. Ricambio prezioso per il commissario tecnico azzurro.

All. Romeo Sacchetti 8: l’ottimo avvio degli azzurri dimostra la perfetta preparazione alla sfida da parte del tecnico di Cremona. Interrompe il gioco nell’unico momento di difficoltà dei suoi uomini in avvio di secondo periodo e ne ottiene un parziale di 15-0 in risposta. Disegna al meglio l’assetto difensivo dell’Italia e non sbaglia nulla anche nella rotazione degli effettivi. Buona parte del merito della qualificazione al Mondiale è sicuramente suo.

UNGHERIA – Benke 6, Eilingsfeld 5, Keller 4,5, Varadi 5, Vojvoda 6, Ferencz, Filipovity sv, Jones 4, Juhos 5, Perl 5, Rujak sv, Somogyi 5. All. Ivkovic 5

