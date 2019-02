Basket, Mondiali 2019: decise le otto teste di serie. La Grecia approfitta della mancata qualifica della Slovenia

Il ranking internazionale di basket aggiornato in data odierna ha definito le teste di serie dei Mondiali 2019: oltre alla Cina padrona di casa godranno di questo status anche le prime sette Nazionali della classifica che hanno staccato il pass iridato. L’assenza della Slovenia favorisce così l’ingresso della Grecia tra le magnifiche otto.

Le prime sei selezioni nel ranking infatti hanno staccato tutte il biglietto per il Paese della Grande Muraglia: nelle prime venti posizioni rispetto all’ultima graduatoria soltanto una variazione, con la Russia che ha scavalcato l’Australia issandosi in decima posizione, mentre l’Italia è rimasta stabile al 13° posto.

In testa gli USA davanti a Spagna e Francia, quarta piazza per la Serbia davanti ad Argentina e Lituania (queste sei Nazionali sono tutte qualificate e saranno teste di serie in fase di sorteggio), mentre al settimo posto c’è la Slovenia, non qualificata. Ottavo posto per la Grecia, che acciuffa così l’ultimo posto tra i Paesi “seeded”.

Nona posizione per la Croazia davanti alla Russia, poi Australia, Brasile ed Italia. Alle spalle degli azzurri c’è il Messico, che precede Lettonia, Portorico e Turchia, mentre chiudono la top 20 Repubblica Dominicana, Ucraina e Venezuela. In settimana saranno comunicati gli altri criteri che guideranno il sorteggio dei gironi.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo