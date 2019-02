Basket, Milano fa ricorso contro la sconfitta a tavolino per il caso Nunnally esploso a Pistoia. Verdetto venerdì

L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha annunciato il ricorso contro la sconfitta a tavolino contro Pistoia per 20-0 comminata dal giudice sportivo in seguito all’utilizzo di James Nunnally, che era invece sotto squalifica per un precedente provvedimento datato 2016 (dopo il quale, però, il giocatore in Italia non aveva più messo piede).

In particolare, viene contestato il fatto che l’istanza presentata da Pistoia presso gli organi della FIP sia stata irregolare, cosa peraltro certificata dal giudice sportivo che ha dichiarato inammissibile per, in sintesi, vizio di forma quel ricorso. La contestazione riguarda la tempistica: da regolamento si potrebbe presentare reclamo a 30 minuti dal suono dell’ultima sirena, mentre in questo caso è stata attesa la mattina del martedì. La FIP, pur non accettando il ricorso, nei fatti ha reso effettiva la richiesta da esso posta, e cioè l’annullamento del risultato sul campo e l’automatico 20-0 a tavolino.

La decisione finale verrà presa dalla Corte Sportiva di Appello venerdì alle ore 14, presso la sede della FIP in Via Vitorchiano 113.

Credit: Ciamillo