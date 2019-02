Basket, i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortunato, bene diversi azzurri nel giro della Nazionale

E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata, grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff.

In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu, che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il palcoscenico della massima serie, prima con Bologna (che ha contribuito a far tornare al piano superiore dopo un anno di purgatorio) e poi con la sua Dinamo. Pur nella sconfitta, si è regalato una serata da primato personale in Serie A (ma non della carriera, visto un picco più alto in A2). 22 punti, 4/6 da tre, 3 rimbalzi, 6 palle recuperate, 6 assist, 5 falli subiti, 34 di valutazione: sono questi i numeri della sua serata, offuscati però dal successo di Brindisi cui ha contribuito Riccardo Moraschini con la sua prestazione da 14 punti, 6 assist e 6 falli subiti per una valutazione di 23. Tornando sul fronte Banco di Sardegna, anche Achille Polonara s’è ben distinto con 15 punti e 8 rimbalzi.

Diversi azzurri si sono comportati bene: la sfida Virtus Bologna-Avellino ha visto un confronto Pietro Aradori–Ariel Filloy, con l’irpino uscito vincitore individualmente (18 punti, 6 rimbalzi, 4 assist e 23 di valutazione), senza però riuscire a strappare al bolognese (15 punti, 4 rimbalzi e 5 assist) il successo al PalaDozza. Passando sul fronte bresciano, pur vedendo perdere la Germani con un primo quarto difensivamente orrendo, Awudu Abass e Brian Sacchetti non stanno a guardare, e alla voce “valutazione” stampano un 19: l’uno ci arriva in gran parte con 18 punti, l’altro con una prestazione estremamente solida in ogni aspetto del gioco.

Una menzione d’onore va fatta per Amedeo Della Valle, che con un po’ di spazio riesce a farsi strada nel successo di Milano (comunque ottenuto innestando le marce basse per chiare ragioni europee) a Pistoia: i suoi 14 punti fanno da buon viatico per decidere le sorti dell’incontro in favore dell’Olimpia. Per quel che concerne la quota giovani, si torna a Bologna-Avellino con la buona prestazione di Alessandro Pajola, la cui valutazione è di 11 ed è la migliore in Serie A da quando vi gioca con costanza: lui ripaga i 25 minuti concessi da Pino Sacripanti con 8 punti e 5 rimbalzi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo