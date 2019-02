Basket, Final Eight Coppa Italia 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo dai quarti alla finale

Si interrompe il campionato, comincia la Coppa Italia: per quattro giorni il mondo del basket italiano si riunisce al Mandela Forum di Firenze per dare un nome alla seconda vincitrice di un trofeo nella stagione 2018-2019.

Tra tutte le squadre qualificate per le Final Eight di quest’anno ci sono 21 successi complessivi in quella che è la seconda più importante competizione nel panorama nazionale: in particolare, 14 si trovano nel solo quarto di finale tra A|X Armani Exchange Milano e Segafredo Virtus Bologna. Nella stessa parte di tabellone ci sono Cremona e Varese, due delle più sorprendenti squadre dell’anno, mentre in basso troviamo il derby del Sud Avellino-Brindisi e la sfida, un po’ complicata da prevedere, tra Venezia e Sassari, che dipende, oltre che dal momento di forma dell’Umana Reyer non proprio felicissimo, dalle lune del Banco di Sardegna.

Le Final Eight di Coppa Italia 2019 si terranno a Firenze dal 14 al 17 febbraio 2019. Di seguito tutta la programmazione tra RaiSport, Eurosport ed Eurosport Player, ricordando che sarà possibile seguire tutte le partite anche con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

Ore 18:00 Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese – Diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 21:00 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna – Diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

Ore 18:00 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari – Diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 20:45 Sidigas Avellino-Happy Casa Brindisi – Diretta RaiSport Web 1, Eurosport 2 ed Eurosport Player

SABATO 16 FEBBRAIO

Ore 18:00 Prima semifinale (vincenti del 14 febbraio) – Diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 20:45 Seconda semifinale (vincenti del 15 febbraio) – Diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Ore 18:00 Finale – Diretta RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo