Basket femminile, Eurolega 2018-2019: Schio domina il Nadezhda e vola in Eurocup

L’avventura europea del Famila Schio in questa stagione continua. Le venete hanno sconfitto nella quattordicesima giornata di Eurolega il Nadezhda per 82-50 e grazie a questo successo si qualificano per i quarti di finale di Eurocup. Ad aiutare la squadra di Vincent ci ha pensato anche la sconfitta del Lille contro il Brouges. Grande prestazione di Allie Quigley, che mette a referto 18 punti con 4/5 da tre punti. Ottime le partite anche di Sandrine Gruda (15) e Francesca Dotto (11). Alle russe non bastano i 17 punti di Brionna Jones.

Schio parte forte e Gruda segna sei punti in tre minuti (13-6). Lisec e Gemelos fanno male dall’arco e a fine primo quarto il Famila è avanti 21-11. Le russe si riavvicinano con Jones e Zhosselna, ma ci pensa Quigley (10 punti nel solo secondo quarto) a riportare avanti Schio sul +18 (38-20). All’intervallo le padrone di casa sono in vantaggio 40-23. Anche al rientro dagli spogliatoi prosegue il dominio di Schio che vola sul +19 (48-29). Il Nadezhda prova a tamponare il distacco, ma al massimo arriva sul -15 a dieci minuti dalla fine (55-40). L’ultimo quarto è un monologo di Schio, che domina e suggella una vittoria che vale l’Eurocup.

Questo il tabellino della partita:

FAMILA SCHIO – NADEZHDA 82-50 (21-11, 19-12, 15-17, 27-10)

Schio: Filippi, Fassina 3, Masciadri 3, Lisec 10, Crippa 3, Gruda 15, Battisodo 2, Andre’, Dotto 11, Lavender 6 , Quigley 18, Gemelos 11

Nadezhda: Orenburg Region:Nicholls 3, Federenkova, Butik, Shilova 12, Tikhonenko 2, Ygueravide 5, Wheeler 9 , Novinoka 2, Maiga, Jones 17, Medvedeva