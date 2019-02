Basket femminile, 19a giornata Serie A1: Venezia accoglie Lucca per restare in testa, Schio alla prova San Martino di Lupari

Proseguirà domenica 24 febbraio con la 19a giornata la Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Quando restano soltanto quattro partite al termine della stagione regolare, il principale motivo di interesse riguarda la composizione del tabellone playoff, nel quale entreranno dieci delle undici formazioni rimaste in gioco. Dopo l’abbandono di Napoli infatti, la Lega Basket Femminile ha stabilito che non ci saranno retrocessioni nella stagione in corso consentendo anche alle squadre di coda di chiudere il campionato con la massima serenità e pianificare la prossima stagione.

Venezia ha bisogno di quattro vittorie per difendere la prima posizione in classifica dall’assalto delle inseguitrici e accoglierà in casa Lucca. La formazione toscana sta attraversando un momento complicato e arriva da tre sconfitte consecutive contro Ragusa, Sesto San Giovanni e Schio. Il pronostico pende con decisione in favore delle ragazze di Andrea Liberalotto, per le quali il rischio principale sarà quello di sottovalutare l’impegno e di non approcciare la sfida con la giusta mentalità. Compito sicuramente più complicato quello che attende invece Schio, sempre in attesa di un passo falso della capolista per riprendersi la vetta della classifica. La squadra allenata da Pierre Vincent affronterà San Martino di Lupari dopo la brillante vittoria di mercoledì in Eurolega e la qualificazione all’Eurocup. Le padovane, reduci dal convincente successo su Broni e stanno recuperando posizioni dopo una prima parte di stagione con tanti alti e bassi, potranno dare sicuramente filo da torcere a Francesca Dotto e compagne. Tra le squadre di vertice scenderà in campo anche Ragusa, ormai stabilmente la terza forza del campionato, impegnata in casa di Vigarano.

Completeranno il calendario della 19a giornata due partite che sarebbero state fondamentali in chiave lotta per la salvezza e che invece vedranno decisamente ridimensionata la loro importanza. Broni proverà a rilanciarsi sul campo di Battipaglia dopo la sconfitta contro San Martino di Lupari, con le partenopee che sarebbero al momento l’ultima delle squadre qualificate al primo turno di playoff. Torino infine cercherà di abbandonare l’ultima posizione in classifica superando Empoli, a caccia del quarto successo stagionale al suo primo anno nel massimo campionato.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 18.00 Treofan Givova Battipaglia – Elcos Broni

ore 18.00 Umana Reyer Venezia – Gesam Gas&Luce Lucca

ore 18.00 Meccanica Nova Vigarano – Passalacqua Ragusa

ore 18.00 Iren Fixi Torino – Use Scotti Rosa Empoli

ore 19.00 Famila Wuber Schio – Fila San Martino di Lupari

Riposo: Allianz Geas Sesto San Giovanni

roberto.pozzi@oasport.it