Basket, Eurolega 2019: terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff

Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria consecutiva per la compagine biancorossa, che dimostra grinta e carattere e prosegue la propria rincorsa ad un posto nei playoff. Serata da assoluto protagonista per Mindaugas Kuzminskas (19 punti con 3/3 dall’arco), affiancato dal solito Mike James (18 punti) e da un ottimo Curtis Jerrells (16 punti). Al Darussafaka non è bastato Toney Douglas (21 punti).

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio. Milano comincia meglio con la tripla di Micov e la spettacolare schiacciata di James in penetrazione (7-4), ma il Darussafaka rimane a contatto e passa anche in vantaggio grazie a Douglas (11-12). La partita procede punto a punto: Ozdemiroglu risponde a Burns e ristabilisce la parità (15-15). Nel finale due liberi di Kuzminskas valgono il 19-17 in favore della formazione biancorossa dopo i primi dieci minuti di gioco.

La squadra turca entra in campo con la giusta aggressività nel secondo periodo e due triple consecutive di Ozmizrak firmano il sorpasso (21-23) e costringono Pianigiani a spendere il primo timeout della serata. James attacca ripetutamente in penetrazione subendo diversi falli e tenendo a contatto l’Olimpia dalla lunetta (30-31). Milano alza quindi l’intensità difensiva e il Darussafaka comincia ad accumulare palle perse. Kuzminskas sfrutta il momento favorevole e con la tripla consegna il +5 alla formazione di casa (38-33). Akay però trova il canestro da tre punti prima dell’intervallo e fissa il punteggio sul 40-36.

Milano comincia fortissimo nella ripresa e con la tripla di Micov tocca anche il +9 (47-38). Gli ospiti sbandano, ma Douglas infila tre triple consecutive riportando a contatto la formazione turca (52-51). Il Darussafaka si scuote e pareggia il punteggio grazie a due punti a rimbalzo di Eric, quindi Evans in contropiede schiaccia al ferro il nuovo vantaggio ospite (54-56). James pareggia ancora e la soglia agonistica dell’incontro si alza notevolmente: Ozmizrak non sbaglia dalla lunetta (57-61), ma la tripla di Kuzminskas tiene a contatto Milano e vale il 60-61 al termine del terzo quarto.

Inizio fulminante dell’Olimpia nell’ultimo periodo: James, Nunnally e Kuzminskas firmano un parziale di 9-2 e riportano Milano sul +6 (69-63). Il Darussafaka fatica oltremodo contro la difesa degli uomini di Pianigiani e un caldissimo Jerrells infila due triple in transizione e porta la compagine biancorossa sul +12 a cinque minuti dal termine (75-63). Nunnally non vuole essere da meno e colpisce anche lui dalla lunga distanza, ma il gioco da tre punti di Savas tiene aperte le speranze degli ospiti (80-71). Le triple di Kuzminskas e Jerrells riconsegnano il +13 ai padroni di casa con meno due minuti sul cronometro (86-73). È l’allungo decisivo: il Darussafaka si arrende e l’incontro termina sul 90-78.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – DARUSSAFAKA TEKFEN 90-78 (19-17; 21-19; 20-25; 30-17)

AX Armani Exchange Milano – Della Valle 4, James 18, Micov 11, Bertans 2, Kuzminskas 19, Nunnally 10, Burns 2, Brooks 2, Jerrells 16, Omic 6. All. Pianigiani

Darussafaka Tekfen – Ozmizrak 11, Akay 5, Baygul 10, Demir, Kidd 3, Ozdemiroglu 7, Savas 5, Douglas 21, Peiners, Diebler, Evans 6, Eric 10. All. Ernak

roberto.pozzi@oasport.it

Credit: Ciamillo