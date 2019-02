Basket, Eurolega 2019: Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul. Programma, orario e tv

Si disputerà venerdì la ventiduesima giornata di Eurolega 2018-2019, che vedrà l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano impegnata contro il Darussafaka.

A livello europeo l’Olimpia viene da una vittoria rocambolesca al supplementare in casa del Gran Canaria, nella quale ha però perso Arturas Gudaitis per un grave infortunio occorso nella prima metà di gara. La buona notizia è che sulla via del ritorno c’è Nemanja Nedovic, che finora ha passato più tempo in infermeria che sul parquet. La squadra che arriva al Mediolanum Forum ha vinto appena tre partite in tutta la stagione europea: la seconda contro il Buducnost, la quindicesima contro l’Olympiacos e la ventesima contro il Baskonia. Ostacolo apparentemente facile, dunque, ma da non sottovalutare: all’andata il punteggio fu di 92-98 in favore degli uomini di Simone Pianigiani, in una partita complicata nella quale cominciò il calvario di Nedovic.

Olimpia Milano-Darussafaka si terrà venerdì 8 febbraio alle ore 20:45. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Darussafaka Istanbul

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo