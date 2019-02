Basket, Eurolega 2019: Khimki-Milano 88-90. Simone Pianigiani: “Continuando a lavorare in questo modo possiamo competere ovunque”

Ha parlato a pianetabasket.com Simone Pianigiani al termine dell’importantissima vittoria dell’Olimpia Milano a Mosca contro il Khimki, nella 24ma giornata dell’Eurolega di basket. Il coach dei meneghini si è detto soddisfatto della seconda parte di gara, quella in cui la squadra ha trovato la chiave di volta del match.

Così Pianigiani a fine partita: “E’ stata una grande partita perché eravamo ancora un po’ alla ricerca di noi stessi, stiamo ancora recuperando Nedovic e inserendo Nunnally e mostrato assetti anomali come lo smallball del quarto periodo, ma abbiamo costruito buoni tiri da fuori e tiri ad alta percentuale da sotto per tutta la gara. Nel primo tempo la difesa non è stata all’altezza dell’impegno anche se onestamente su alcuni canestri di Shved non so cosa avremmo potuto fare di più. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio, abbiamo sporcato le loro percentuali, abbiamo attaccato i loro cambi difensivi con lucidità specie quando eravamo piccoli, e meritato di vincere. Dobbiamo scoprire ancora molte opzioni, ma con questo atteggiamento, se continuiamo a lavorare in questo modo, possiamo competere ovunque“.

