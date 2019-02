Basket, Champions League 2019: tutte le qualificate e le fasce del sorteggio. Le possibili avversarie di Bologna e Venezia

Venerdì 8 febbraio (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2019 di basket maschile. Sarà l’urna dell’House of Basketball di Mies (Svizzera) a definire gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale organizzata dalla FIBA, dopo una lunga fase a gironi sono rimaste in corsa 16 squadre (le prime quattro dei quattro gruppi eliminatori) che conosceranno le proprie avversarie in terra elvetica. Nello stesso contesto verranno già definiti anche gli accoppiamenti per i quarti di finale.

Le 16 formazioni sono state suddivise in quattro fasce in base al loro piazzamento nel girone eliminatorio: le quattro vincitrici affronteranno le quarte classificate, le seconde incroceranno invece le terze. Potranno sfidarsi quintetti provenienti dalla stessa Nazione, sono però vietati gli incroci tra compagine che si sono già sfidate in questa edizione del torneo. Gli ottavi e i quarti si disputeranno in match di andata-ritorno (conterà la differenza canestri).

L’Italia si affiderà alla Virtus Bologna (vincitrice della Pool A) e alla Reyer Venezia (seconda nella Pool B), le due squadre giocheranno gli incontri di ritorno in casa e hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo, tra l’altro non ci potrà essere il derby. Di seguito tutte le fasce per il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2019 di basket, le possibili avversarie delle squadre italiane, il programma e l’orario d’inizio del sorteggio.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE BASKET: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 8 FEBBRAIO:

12.00 Sorteggio ottavi e quarti di finale Champions League 2019 basket

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE BASKET: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su championsleague.basketball.

OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE BASKET: QUALIFICATE E FASCE PER IL SORTEGGIO

PRIMA FASCIA (possono affrontare solo squadre di quarta fascia):

Murcia (Spagna)

Canarias (Spagna)

AEK Atene (Grecia)

Virtus Bologna (Italia)

SECONDA FASCIA (possono affrontare solo squadre di terza fascia):

Bandirma Banvit (Turchia)

Reyer Venezia (Italia)

Hapoel Gerusalemme (Israele)

Besiktas (Turchia)

TERZA FASCIA (possono affrontare solo squadre di seconda fascia)::

Nizhny Novgorod (Russia)

Nanterre (Francia)

Brose Bamberg (Germania)

Neptunas Klaipeda (Lituania)

QUARTA FASCIA (possono affrontare solo squadre di prima fascia):

Le Mans (Francia)

PAOK Salonicco (Grecia)

Anversa (Belgio)

Promitheas (Grecia)

LE POSSIBILI AVVERSARIE DI VIRTUS BOLOGNA E VENEZIA:

Virtus Bologna potrà affrontare: Le Mans, PAOK Salonicco, Anversa.

Venezia potrà incrociare: Nizhny Novgorod, Brose Bamberg, Neptunas Klaipeda.

