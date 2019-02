Basket, Champions League 2019, 14a giornata: Avellino cade all’overtime in casa del Ventspils nonostante 39 di Caleb Green ed è eliminata

La Sidigas Avellino saluta la Basketball Champions League 2018-2019 con la sconfitta in Lettonia contro il già eliminato Ventspils, che vende cara la pelle e vince per 106-102 dopo un tempo supplementare. A provocare la fine della corsa degli irpini sono i contemporanei successi del Nizhny Novgorod a Ludwigsburg (59-85) e di Le Mans all’overtime sull’Anwil Wloclawek (88-79), che li relegano al quinto posto del girone per classifica avulsa. Per gli uomini di coach Roberts Stelmahers vanno in doppia cifra in sei: Rihards Lomazs (27 punti), Maris Gulbis, Ingus Jakovics (16), Jonathan Arledge (14), Aaron Johnson (13 e 11 rimbalzi) e Ousmane Drame (10). Alla squadra allenata da Nenad Vucinic non bastano, invece, i 39 di Caleb Green (miglior partita dell’anno) e i 29 di Keifer Sykes. La Sidigas ha già comunicato, così come diverse altre squadre, che non giocherà in FIBA Europe Cup pur avendone diritto.

Comincia meglio il Ventspils, che sale subito sul 6-2 con due punti dell’ex Latina Arledge e quattro di Zakis. Avellino risponde subito con la coppia Green-Sykes, che la porta sul 10-13, ma diventa subito chiara la natura equilibrata del match. Nessuna delle due formazioni riesce a staccarsi dall’altra fino al momento in cui la Sidigas decide di provare la fuga con Green e Campogrande (18-24). Cinque punti in fila di Lomasz riportano sotto i lettoni, N’Diaye chiude il primo quarto sul 23-26.

Il secondo periodo si apre ancora nel segno dell’equilibrio, poi, sul 28-29, Avellino prova ad andare via con la tripla di Silins che vale il +7; in questo caso sono Beane e Gulbis a far andare avanti il Ventspils con un 8-0 di controparziale. I tiri da tre si succedono da una parte e dall’altra, tant’è che i lettoni concludono i primi 20 minuti con 6/13 dall’arco, gli irpini con 9/14. E’ Avellino ad andare al riposo davanti, col punteggio di 47-50.

Il duello, dalla prima metà di gara, si trasferisce alla seconda, con Green che porta la Sidigas sul +5 solo per vederla raggiunta da cinque punti di fila di Johnson e sorpassata da una tripla di Arledge. Filloy, però, prima riporta in vantaggio i suoi, poi serve Green oltre l’arco; poco dopo, Silins piazza la terza tripla della sua gara e costringe Stelmahers a chiamare time out. Ci pensano Lomazs e Jakovics a ristabilire l’ennesima parità, prima della tripla di Filloy che porta agli ultimi dieci minuti la Sidigas sul 62-65.

La lotta, che già era intensa nei primi tre periodi di gara, si fa particolarmente aspra nell’ultimo. Avellino si regge, nei fatti, sui punti di Caleb Green, che arriva a 33 già con cinque minuti da giocare. Il Ventspils, però, regge benissimo soprattutto con l’inserimento di Drame che crea scompiglio sotto canestro. Si accende Sykes, che prova a decidere la partita da solo con dieci punti di fila (tra cui due triple che nemmeno muovono la retina e un canestro difficilissimo dalla linea di fondo dopo che Young aveva rischiato una palla persa) che valgono l’84-88 a un minuto e mezzo dalla fine. I lettoni, però, non demordono, ed è proprio Sykes a perdere Lomazs appostato dall’angolo: tripla, 87-88. Coach Vucinic vuole un minuto per parlarci sopra, e dal time out ne esce Caleb Green con il giro e tiro dell’87-90 a poco meno di 40 secondi dalla fine. Johnson trova il canestro in penetrazione, secondo un arbitro subisce fallo, ma un consulto tra i grigi (oggi in azzurro) converte il tutto in due tiri liberi: sul secondo c’è l’errore, ma Drame è un falco a rimbalzo e firma il 90-90 a 33″2 dalla fine. Silins si trova solo di fronte al canestro a dieci secondi dalla fine, ma sbaglia da tre: il Ventspils ha l’ultimo attacco, ma la Sidigas difende molto bene e forza l’overtime.

Nel supplementare, per almeno tre minuti, la formazione di casa non sbaglia praticamente nulla, arrivando sul 99-94. Il Ventspils è talmente in fiducia che Jakovics segna in faccia a Silins l’incredibile tripla del 104-99, ma la Sidigas si ritrova la possibilità di prolungare ancora la partita: Sykes ha nelle mani la tripla del pari a 45 secondi dalla fine, ma la sbaglia. Una palla persa di Drame porta un secondo possesso importante ad Avellino: Johnson è pronto a commettere fallo su Sykes a dieci secondi dalla fine, il numero 28 segna il primo, sbaglia il secondo, ma sul rimbalzo si butta Green; Silins è solo sull’arco, prende la tripla e la sbaglia. Viene subito mandato in lunetta Gulbis, che a 4″1 dal termine fa 2/2 e chiude la partita 106-102, estromettendo la Sidigas dalla Champions League.

VENTSPILS-SIDIGAS AVELLINO 106-102 dts (23-26, 47-50, 62-65, 90-90)

VENTSPILS – Johnson 13, Grinbergs ne, Jakovics 16, Lomazs 27, Gulbis 16, Arledge 14, Drame 10, Beane 4, Zakis 6, Berzins. All. Stelmahers

AVELLINO – Young 8, Green 39, Guariglia ne, Filloy 8, Campani ne, Sabatino ne, Silins 9, Campogrande 5, Harper 1, D’Ercole, Sykes 29, N’Diaye 3. All. Vucinic

Credit: Ciamillo