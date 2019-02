Basket, 19a giornata Serie A 2019: Cantù espugna Reggio Emilia, Cremona supera Bologna

Due gli anticipi della 19a giornata della Serie A1. La prima di Stefano Pillastrini sulla panchina di Reggio Emilia è amara, perchè la Grissin Bon cade in casa contro una ritrovata Acqua San Bernardo Cantù. I lombardi si impongono 99-89 grazie ad una strepitosa prestazione di Devon Jefferson e Frank Gaines, che mettono a referto rispettivamente 32 e 29 punti.

Una partita che ha sempre visto in controllo Cantù, che si è presentata nell’ultimo quarto avanti di quindici punti. Negli ultimi dieci minuti Reggio Emilia ha provato a rimontare, ma ormai il divario era davvero troppo ampio. Non sono bastati i 30 punti di Kelvin Rivers ed ora la Grissin Bon resta all’ultimo posto in classifica. Questa partita, però, potrebbe non finire dopo i 40 minuti, visto che Reggio Emilia ha già presentato ricorso per la presenza in panchina di Nicola Brienza, che per la LegaBasket non potrebbe essere iscritto come primo allenatore.

Nel secondo anticipo la Vanoli Cremona ottiene due punti importanti contro la Segafredo Virtus Bologna, salendo almeno per una notte in solitaria al terzo posto. La squadra di coach Sacchetti si è imposta con 87-70 grazie soprattutto ai 15 punti di Wesley Sanders e alla doppia doppia di Mangok Mathiang (14 punti e 10 rimbalzi).

Un match che ha vissuto sul filo dell’equilibrio per trenta minuti, prima di un ultimo quarto da 26-13 per i padroni di casa che hanno allungato in maniera decisiva contro una Bologna che non ha avuto la forza di reagire e che ha perso l’occasione di poter avvicinare le posizioni di vertice della classifica.

Questi i tabellini delle partite

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – ACQUA S.BERNARDO CANTU’ 89-99 (19-21, 17-24, 24-30, 29-24)

Reggio Emilia: Rivers 30, Mussini 14, Allen 11

Cantù: Jefferson 32, Gaines 29, Udanoh 8

VANOLI BASKET CREMONA – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 87-70 (22-18, 24-20, 15-20, 26-13)

Cremona: Saunders 15, Mathiang 14, Stojanovic 13

Bologna: Punter 18, Moreira 16, Aradori 12

Credit: Ciamillo