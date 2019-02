Volley femminile, Serie A1: 19^ giornata, Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff

Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze.

Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco dell’intera partita, dominando in lungo e in largo a parte un passo falso nel secondo set. Prestazione di lusso da parte di Malwina Smarzek (19 punti), doppia cifra anche per Roslandy Acosta (14), Rossella Olivotto (11, 4 stampatone) e Megan Courtney (10), 4 muri di Hannah Tapp mentre non ha giocato Camilla Mingardi. A Brescia non sono bastate le prestazioni di qualità di Jessica Rivero e Francesca Villani (13 punti a testa), 12 marcature per Anna Nicoletti.

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Conegliano 40 16 13 Novara 40 17 13 Scandicci 39 16 14 Busto Arsizio 32 16 11 Monza 32 17 10 Casalmaggiore 29 17 10 Firenze 26 17 8 Brescia 24 18 8 Bergamo 24 18 8 Cuneo 23 16 9 Filottrano 11 16 4 Chieri 5 17 1 Club Italia 2 17 0

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere