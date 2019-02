Baseball, i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare.

La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente importante e prestigioso per l’Italia che vuole vivere senza se e senza ma il sogno a Cinque Cerchi. E si riparte dunque da Mesa (Stati Uniti). In Arizona, la compagine nostrana darà seguito alla tradizione, iniziando lo Spring Training.

Non si annoieranno di certo gli uomini di Gerali dal 16 al 30 marzo visto il programma d’allenamento che prevederà anche sette partite: il 20, 21 e 23 marzo contro le formazioni degli A’s; il 25 contro Grand Canyon University, il 27 contro Paradise Valley Community College e poi il 28 e il 29 contro i Toros di Tijuana, squadra della Mexican League.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Last Name Given Name # POS B T Date of Birth Club (parent/loan) 1 Aldegheri Mattia 29 P R R 19/02/1998 ASD Baseball Team Verona 2 Bassani Alex 40 P R R 25/11/1990 Fortitudo BC 1953 3 Brolo Gouvea Murilo 35 P R R 15/09/1988 Fortitudo BC 1953 4 Celli Federico 28 OF R R 15/02/1995 ASD Rimini 5 Colabello Chris 25 IF R R 24/10/1983 San Marino BC 6 Crepaldi Filippo 19 P R R 19/02/1992 Fortitudo BC 1953 7 Deotto Alessandro 16 C R R 07/12/1995 Parma Baseball 1949 8 Epifano Duran Erick Alessandro 13 IF R R 31/03/1990 ASD Reggio Rays Baseball 9 Fabiani Diego 36 P R R 28/02/1997 Cervignano Bas. ASD 10 Garbella Nicola Luciano Sathya 5 OF R R 11/12/1992 Aosta Bugs SSD 11 Koutsoyanopulos Vitti Aldo Chris 27 IF R R 19/06/1995 Parma Baseball 1949 12 Maestri Alessandro 17 P R R 01/06/1985 Torre Pedrera Falcons BC 13 Mercuri Mattia 20 IF R R 20/08/1994 ASD Nettuno BC 1945 14 Palumbo Cardozo Angelo Michelle Paolo 37 P R R 10/11/1995 ASD Reggio Rays Baseball 15 Paolini Ricardo Segundo 1 IF L R 11/08/1999 ASD Reggio Rays Baseball 16 Pizziconi Andrea 41 P R R 04/10/1991 Fortitudo BC 1953 17 Poma Sebastiano 26 OF L L 31/06/1993 Collecchio BC 18 Pomponi Michele 21 P R R 25/06/1998 Oltretorrente BC 19 Rivera Yomel 6 P L L 02/04/1992 Collecchio BC 20 Sabbatani Marco 14 C R R 13/04/1989 Fortitudo BC 1953 21 Sambucci Alex 39 IF R R 29/09/1989 Junior Parma BC ASD 22 Scotti Claudio 44 P R R 08/07/1998 Pol. Cali Roma XIII 23 Simone Valerio 10 P L L 22/04/1991 ASD San Marino BC 24 Trinci Mario 4 C R R 16/11/1994 ASD Nettuno BC 1945 25 Vaglio Alessandro 18 IF R R 28/01/1989 Fortitudo BC 1953 26 Zileri Leonardo 30 OF R R 03/04/1984 Parma 1949 Last Name Given Name # Role 1 Gerali Gilberto 34 Manager 2 Costa Giovanni Mario 12 Hitting Coach 3 Cook Dennis 42 Pitching Coach 4 D’Auria Alberto 23 Hitting Coach 5 Medina Augusto 32 Bench Coach 6 Cretis Rolando 22 Bullpen Coach 7 Colon Rafael Angel 2 Mental Coach 8 Natale Gianni Strenght & Conditioning 9 Baldi Massimo Trainer 10 Mignola Vincenzo Team Manager

