Badminton, European Mixed Team Championships 2019: nette vittorie per Danimarca e Germania, Inghilterra e Spagna ko

Si è appena conclusa a Copenaghen la prima giornata degli European Mixed Team Championships di badminton: esordio sul velluto per la Danimarca, che seppellisce in serata con un netto 4-1 la Francia. Nello stesso girone a sorpresa l’Olanda batte 3-2 la Spagna. Nel pomeriggio nell’altro girone netta affermazione della Germania, che supera 4-1 dell’Irlanda, mentre la Russia sorprende l’Inghilterra, battendola per 3-2.

Di seguito tutti i risultati della prima giornata della fase a gironi:

Gruppo 2

Irlanda-Germania 1-4

Irlanda – Germania 1 MS Nhat Nguyen – Max Weisskirchen 21-19 10-21 21-10 1-0 0:49 2 WS Sara Boyle – Yvonne Li 5-21 4-21 0-1 0:21 3 MD Joshua Magee Paul Reynolds – Mark Lamsfuss Jan Colin Völker 9-21 12-21 0-1 0:29 4 WD Sara Boyle Rachael Darragh – Johanna Goliszewski Lara Kaepplein 18-21 15-21 0-1 0:33 5 XD Chloe Magee Sam Magee – Linda Efler Marvin Seidel 19-21 16-21 0-1 0:36

Inghilterra-Russia 2-3

Inghilterra – Russia 1 XD Marcus Ellis Lauren Smith – Ekaterina Bolotova Vladimir Ivanov 15-21 24-26 0-1 0:42 2 MS Toby Penty – Vladimir Malkov 21-18 21-16 1-0 0:39 3 WS Chloe Birch – Evgeniya Kosetskaya 18-21 21-18 19-21 0-1 0:53 4 MD Marcus Ellis Chris Langridge – Vladimir Ivanov Ivan Sozonov 17-21 12-21 0-1 0:38 5 WD Chloe Birch Lauren Smith – Ekaterina Bolotova Alina Davletova 21-17 21-17 1-0 0:42

Classifica Gruppo 2

Germania 1

Russia 1

Inghilterra 0

Irlanda 0

Gruppo 1

Olanda-Spagna 3-2

Olanda – Spagna 1 WS Gayle Mahulette ì – Sara Peñalver 13-21 19-21 0-1 0:31 2 MS Mark Caljouw – Pablo Abian 21-9 21-19 1-0 0:41 3 WD Selena Piek Cheryl Seinen – Paula Lopez Lorena Usle 21-13 21-6 1-0 0:23 4 MD Jelle Maas Robin Tabeling – Luís Enrique Peñalver Alberto Zapico 21-13 21-12 1-0 0:27 5 XD Jacco Arends Debora Jille – Pablo Abian Lorena Usle 21-17 19-21 17-21 0-1 0:50

Danimarca-Francia 4-1

Danimarca – Francia 1 MS Anders Antonsen – Lucas Corvee 21-15 21-16 1-0 0:52 2 WS Line Højmark Kjaersfeldt – Léonice Huet 21-12 21-8 1-0 0:30 3 MD Anders Skaarup Rasmussen Frederik Søgaard – Thom Gicquel Ronan Labar 21-17 21-18 1-0 0:43 4 WD Maiken Fruergaard Rikke Søby – Emilie Lefel Anne Tran 21-23 21-15 20-22 0-1 1:12 5 XD Mathias Christiansen Christinna Pedersen – Delphine Delrue Thom Gicquel 21-9 21-9 1-0 0:30

Classifica Gruppo 1

Danimarca 1

Olanda 1

Spagna 0

Francia 0

