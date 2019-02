Badminton, European Mixed Team Championships 2019: la finale sarà Danimarca-Germania. Sconfitte Olanda e Russia

Si sono appena concluse a Copenaghen le semifinali degli European Mixed Team Championships di badminton: la sfida per il titolo continentale, in programma domani, sarà tra Danimarca e Germania. Nella prima semifinale i tedeschi si sono vendicati dell’esito nella sfida della fase a gironi contro i russi e l’hanno spuntata per 3-1, mentre nel secondo confronto la favoritissima Danimarca ha superato senza problemi per 3-0 l’Olanda. Per russi ed olandesi arriva comunque la medaglia di bronzo.

Di seguito tutti i risultati delle semifinali:

Germania-Russia 3-1

Germania – Russia 1 XD Isabel Herttrich Mark Lamsfuss – Ekaterina Bolotova Vladimir Ivanov 22-20 21-10 1-0 0:31 2 MS Kai Schaefer – Vladimir Malkov 13-21 21-14 16-21 0-1 1:06 3 WS Yvonne Li – Evgeniya Kosetskaya 17-21 21-16 21-17 1-0 0:51 4 MD Mark Lamsfuss Marvin Seidel – Vladimir Ivanov Ivan Sozonov 21-14 21-19 1-0 0:34 5 WD Johanna Goliszewski Lara Kaepplein – Ekaterina Bolotova Alina Davletova non disputata

Danimarca-Olanda 3-0

Danimarca – Olanda 1 XD Mathias Christiansen Christinna Pedersen – Selena Piek Robin Tabeling 21-19 21-15 1-0 0:42 2 MS Viktor Axelsen – Mark Caljouw 21-7 8-21 21-16 1-0 0:54 3 WS Mia Blichfeldt – Gayle Mahulette 22-20 21-10 1-0 0:35 4 MD Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen – Jelle Maas Robin Tabeling non disputata 5 WD Alexandra Bøje Maiken Fruergaard – Selena Piek Cheryl Seinen non disputata

Foto: Pagina Facebook Badminton Europe