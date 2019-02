Atletico Madrid-Juventus stasera in tv: orario d’inizio e dove vederla in streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE 21.00

Stasera (ore 21.00) si giocherà Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Allo Stadio Wanda Metropolitano andrà in scena una partita fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale per importanza, le due compagini andranno a caccia della vittoria per compiere un passo determinante verso la qualificazione al prossimo turno del torneo. I bianconeri hanno vinto il proprio girone prima di Natale ma sono stati estremamente sfortunati nel sorteggio e hanno pescato un avversario particolarmente difficile e ostico, difficile da battere e particolarmente ostico da affrontare.

Si preannuncia una sfida molto intensa, avvincente, appassionante ed equilibrata che potrebbe decidersi sui dettagli. I Campioni d’Italia vogliono fare il colpaccio in trasferta per avvicinarsi ai quarti di finale, la formazione spagnola spera di mettere in crisi i ragazzi di Massimiliano Allegri per presentarsi a Torino tra tre settimane con ancora più possibile di proseguire la propria avventura in Europa. Cristiano Ronaldo, Dybala e Mandzukic guideranno il tridente offensivo dei bianconeri che cercheranno il gol, in difesa Bonucci e Chiellini per placare la verve di Griezmann e Morata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: JAnton_Ivanov / Shutterstock.com