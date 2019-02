Beach volley, World Tour 2019. Un nuovo appuntamento in Italia? La Romagna pronta ad ospitare un torneo 1 Stella

Da tre anni e mezzo l’Italia non ospita appuntamenti internazionali targati World Tour o European Tour e potrebbe accadere che nella stagione che sta per iniziare possano essere addirittura due i tornei del World Tour sul suolo italico. La certezza è Roma dal 4 all’8 settembre con la prestigiosa finale del circuito mondiale, la novità arriva dalla Romagna e coinvolge alcune associazioni che potrebbero unire le forze per portare a Cervia (Pinarella per la precisione) a due passi da dove il beach volley di fatto è nato, un torneo 1 Stella del World Tour da disputare dal 25 al 28 luglio, fra il Mondiale e l’Europeo.

Il progetto è in embrione e ancora in attesa di un paio di via libera istituzionali ed economici fondamentali ma le componenti per portare in Italia un torneo prestigioso, da parificare a quelli che fino a due anni fa erano considerati i Satellite Cev e che dall’anno scorso sono entrati a far parte a tutti gli effetti del circuito mondiale, ci sono tutti. Ad organizzarlo sarebbero congiuntamente la Beach Volley University di Cesenatico e la Power Beach di Ravenna che, fino all’anno scorso, organizzava a Marina di Ravenna un torneo Wevza, l’organizzazione zonale Sud Europa affiliata alla Cev. Un salto di qualità molto importante che lascia ben sperare per il futuro con l’Italia che potrebbe tornare ad avere un appuntamento internazionale fisso ogni estate come accade per tante altre parti del mondo.

Un torneo che potrebbe essere molto importante per il movimento italiano che sta vivendo una fase di crescita con le coppie della Nazionale che vanno a caccia di punti importanti per migliorare il loro ranking e diverse coppie extra Federazione che, quando si affacciano al World Tour (basti pensare a Ferraris/Michieletto lo scorso anno) riescono ad ottenere risultati molto interessanti. Quello di Cervia non sarebbe l’unico Torneo 1 Stella che si va ad aggiungere ad un calendario già fitto di appuntamenti, visto che ci sono possibili inserimenti di tornei dalla Turchia e dalla Spagna in arrivo.