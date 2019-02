Volley, Ivan Zaytsev diventerà papà per la terza volta: un nuovo arrivo in casa dello Zar

Ivan Zaytsev diventerà papà per la terza volta, lo Zar ha comunicato la lieta notizia sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato la foto dell’ecografia a cui si è sottoposta la moglie Ashling. Un nuovo arrivo dunque nella famiglia dell’opposto della Nazionale Italiana di volley, un fratellino o una sorellina che farà compagnia a Sasha e Sienna (4 anni per il maschietto, prima candelina appena spenta per la femminuccia). Un sentito augurio da parte di tutta la redazione di OA Sport.

FOTO ECOGRAFIA TERZO FIGLIO IVAN ZAYTSEV:

Foto: Valerio Origo