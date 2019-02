Atletico Madrid-Juventus in tv stasera, come vederla gratis e in chiaro. C’è la diretta sulla RAI! Orario e streaming

Ormai mancano poche ore allo scontro più atteso tra le gare d’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: Atletico Madrid e Juventus si daranno battaglia al Wanda Metropolitano di Madrid, stadio che ospiterà la finalissima della competizione, questa sera alle ore 21.00.

Nella fase a gironi l’Atletico Madrid è giunto secondo nel Gruppo A alle spalle del Borussia Dortmund, raccogliendo tredici punti, frutto di quattro vittorie ed un pareggio, siglando nove reti e subendone sei, mentre la Juventus ha vinto il Girone H con 12 punti, frutto di 4 vittorie, con nove reti all’attivo e quattro al passivo.

I Colchoneros di Diego Simone scenderanno in campo con Oblak tra i pali, Juanfran, Gimenez, Godin e Filipe Luis in difesa, Koke, Partey, Rodrigo e Saul in mezzo al campo, e Griezmann e l’ex Morata in avanti. Risponderà la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri con Dybala, Mandzukic e Ronaldo in avanti, Bentancur, Pjanic e Matuidi nel reparto mediano, De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Sandro in difesa e Szczesny tra i pali a completare il pacchetto arretrato.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Atl. Madrid: Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Partey, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata. All.: Simeone.

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo. All.: Allegri.

La partita sarà visibile in chiaro ed in maniera gratuita su Rai 1, mentre in abbonamento sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà gratuita su Rai Play e in abbonamento su Sky Go. OA Sport vi permetterà di seguire la sfida con la diretta live testuale, fornendovi anche le pagelle live dell’incontro.

Di seguito il programma completo del match

PROGRAMMA

Champions League – Andata ottavi

Mercoledì 20 febbraio ore 21.00

Atletico Madrid-Juventus

diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

diretta streaming su Rai Play e Sky Go

diretta live testuale su OA Sport (con pagelle live)

