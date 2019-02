Atletica, Sara Dossena vince la Mezza di Treviglio col terzo tempo personale. Ora la Maratona di Nagoya

Bellissima prova di Sara Dossena alla Mezza Maratona di Treviglio: la 34enne ha vinto la gara col tempo di 1h11:09, si tratta del suo terzo crono personale a 59 secondi dal primato siglato lo scorso settembre a Udine. La lombarda, al terzo weekend consecutivo in gara dopo aver firmato il record italiano sui 5 chilometri (16:03 a Montecarlo) e aver partecipato alla mezza di Vittuone (1h13:26), ha corso su un buon passo e ha dimostrato di essere in ottima forma. L’allieva di Maurizio Brassini, sesta agli ultimi Europei, inizia a prendere fiducia in vista dell’esordio stagionale nella Maratona di Nagoya (10 marzo).

L’atleta, che ha preceduto la keniana Ivyne Jeruto Lagat (1h14:50) e Claudia Gelsomino (1h20:39), si è poi dichiarata soddisfatta ai microfoni della Fidal: “È andata molto bene perché oggi volevo correre un tempo intorno a 1h12 circa, oppure 1h12:30, per cercare di andare un po’ più forte del ritmo maratona. Poi però ho trovato un gruppetto di uomini, sono rimasta con loro e alla fine è arrivato un crono migliore del previsto. Sono contenta, sia per il tempo che per le sensazioni. Ho corso in equilibrio senza fare troppa fatica, in questo ultimo test prima della maratona. Una giornata positiva, da domani inizia finalmente il periodo di scarico che mi porterà a Nagoya tra due settimane”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo