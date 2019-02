Sollevamento pesi, Coppa del Mondo Fuzhou 2019: Nino Pizzolato torna subito sul podio! Punti pesanti verso Tokyo 2020

Il lungo calvario è concluso. Nino Pizzolato è tornato in gara dopo oltre un anno di assenza. Il bronzo conquistato ai Mondiali di sollevamento pesi 2017 lasciava presagire un futuro radioso e tutto da scrivere. Qualche settimana dopo, tuttavia, si materializzò una pesante squalifica di 10 mesi da parte della Federazione per un episodio che il siciliano desidera in ogni modo cancellare.

Il 22enne nisseno ha compreso lo sbaglio. Si è scusato, ha lavorato in silenzio, sacrificandosi senza potersi confrontare con il resto d’Europa e del mondo. Scaduta la squalifica, è tornato in Nazionale ed ora saranno i risultati ed i comportamenti a dover raccontare una nuova storia.

Nel frattempo il sollevamento pesi è cambiato molto, con le nuove categorie di peso introdotte in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Pizzolato ha dovuto perdere 4 kg per scendere dalla -85 kg alla -81 kg. E proprio in questa categoria oggi, a Fuzhou (Cina), è tornato a gareggiare in Coppa del Mondo, agguantando un importantissimo terzo posto. Si trattava di una gara Silver, che assegnava punti preziosi nella corsa alla qualificazione a Cinque Cerchi.

Il portacolori del Bel Paese ha sollevato 153 kg di strappo al secondo tentativo, fallendo poi la terza prova a quota 155. Nello slancio, come di consueto, si è scatenato, valicando prima 190 e poi 196 kg. Vana, infine, l’ultima alzata a 199.

Con un totale tutt’altro che da disprezzare di 349 kg, Pizzolato è giunto terzo alle spalle dell’inarrivabile cinese Li Daying (375 kg, nuovo record del mondo) e del sud-coreano Jon Wi Choe (350 kg).

“Era un anno che non salivo su una pedana e l’emozione era davvero tanta” – ha dichiarato Pizzolato alla FIPE – “Quando sono salito tremavo, ho ancora le lacrime agli occhi. Diciamo che è andata. Sono contento ma resta l’amaro in bocca sia per lo strappo che per lo slancio, che non sono andati esattamente come volevo. Mi aspettavo di più ma comunque era la mia prima gara a 81 kg e va bene così. Prossimo obiettivo sono i Campionati Europei Senior che si terranno ad aprile in Georgia. Quella sarà una gara molto molto più importante, dato che non si tratta di una gara Silver, bensì Gold e i punteggi in palio saranno più alti. Darò il tutto per tutto per affrontare questo secondo importantissimo step“.

Di sicuro l’azzurro si presenterà alla rassegna continentale tra i sicuri candidati per un posto sul podio. Dopo la lunga notte, è tornato il sole sulla carriera di Nino Pizzolato: la strada verso Tokyo è tracciata.

Foto: Federpesistica