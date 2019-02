Atletica, Mezza Maratona Napoli 2019: Yassine Rachik quarto, Giovanna Epis quinta. Dominio africano

Oggi si è disputata la Mezza Maratona di Napoli e Yassine Rachik è stato assoluto protagonista. L’azzurro, bronzo nella Maratona degli ultimi Europei, ha concluso al quarto posto col tempo di 1h02:29 a 16 secondi dal personale siglato due anni fa. Il 25enne è giunto al traguardo subito dopo il micidiale terzetto africano che ha monopolizzato il podio: l’eritreo Nguse Amlosom (1h02:09), i keniani Moses Kemei (1h02:11) e Ishmael Kalale (1h02:23). Ottavo posto per Stefano La Rosa (1h03:56) mentre Giovanna Epis è quinta nella gara femminile (1h12:29, a due secondi dal personale) vinta dalla keniana Angela Tanui (1h09:53) davanti alle connazionali Betty Lembus (1h11:35) e Martha Njoroge (1h11:35), nona Catherine Bertone (1h17:57).

Yassine Rachik: “Stavo bene e l’ho dimostrato. Con il mio allenatore Alberto Colli stiamo facendo un ottimo lavoro e il periodo di altura in Etiopia sta dando i suoi frutti. Ho avuto qualche problema quest’ultima settimana all’anca, se non fosse stato per il vento avrei fatto il personale. La prima parte di gara è stata piuttosto lenta, ero davanti insieme agli altri africani, poi dopo il 10° km hanno aumentato in maniera esagerata per me e ho preferito rimanere sul mio passo. Ma mi sento bene, ora testa bassa e allenamenti per la maratona di Londra”.

Giovanna Epis: “Due secondi, solo due secondi dal mio record personale che avevo fatto l’anno scorso ai Mondiali di Valencia. Avrei dovuto crederci di più, ho questo piccolo rammarico, ma adesso ho la prova della mia buona condizione di forma. Sono in crescita e l’ho dimostrato. Oggi non era per nulla facile correre su ritmi elevati, nella prima parte con il vento contrario. Adesso preparo la maratona di Rotterdam con il mio allenatore Giorgio Rondelli”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto e dichiarazioni da comunicato organizzatori