Atletica, Samuel Tefera spaziale: RECORD DEL MONDO sui 1500 metri, battuto Hicham El Guerrouj dopo 22 anni

Pazzesco a Birmingham (Gran Bretagna): cade il Record del Mondo dei 1500 metri al coperto che durava da addirittura 22 anni, il mitologico 3:31.18 firmato dal leggendario Hicham El Guerrouj è stato battuto dal fantasmagorico Samuel Tefera in occasione della quinta tappa del World Indoor Tour 2019 di atletica leggera (il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF).

Il 19enne etiope, Campione del Mondo in carica su questa distanza (l’anno scorso si impose proprio in questo palazzetto), ha sorpreso davvero tutti e ha firmato un fantascientifico 3:31.04 cancellando così il primato del marocchino, icona indiscussa del mezzofondo che in carriera ha vinto tre Mondiali e le Olimpiadi di Atene 2004 sui quattro giri di pista all’aperto (oltre a tre sigilli in sala). In realtà tutto era apparecchiato per il tentativo di primato da parte di Yomif Kejelcha ma l’etiope è stato superato dal connazionale negli ultimi 100 metri e ha tagliato il traguardo col tempo di 3:31.58 (terzo crono all-time).

Foto: Denis Kuvaev / Shutterstock.com