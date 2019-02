Atletica, Giovanni Malagò rivela: “Il presidente Giomi ha chiesto di trasferire nel 2020 il Golden Gala a Milano”

“Il presidente della Federazione di atletica leggera Alfio Giomi ha chiesto un appuntamento al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per trasferire nel 2020 il Golden Gala da Roma a Milano in quanto lo stadio Olimpico sarà impegnato per ospitare gli Europei di calcio. Io lo accompagnerò in questo appuntamento”.

Sono queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò (fonte: Ansa), relativamente ad un possibile trasferimento del rinomato meeting di atletica leggera italiano, di rilievo internazionale, da Roma a Milano. La scelta della città meneghina potrebbe essere caldeggiata anche per le ricadute commerciali legate all’evento, nonché per la concomitanza citata dal n.1 dello sport italiano.

Una rivelazione quella di Malagò, a margine della Giunta nazionale odierna, che bisognerà verificare alla prova dei fatti. L’organizzazione degli Europei di calcio, con la Città Eterna coinvolta attivamente, è stata già avviata da tempo, pertanto il cambiamento di sede e una nuova casa per il Golden Gala potrebbero essere qualcosa di più di una semplice idea.

Foto: Ciamillo-Castoria