Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma

Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi.

Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 aprile si terrà la visita di valutazione del CIO, che inizierà a Venezia e terminerà a Milano. Inoltre la presentazione della candidatura, programmata per il 7 maggio non si terrà a Gold Coast, Australia, come previsto, ma in collegamento video da Roma.

Altra tappa fondamentale per rafforzare i contatti e cercare di raggranellare voti per la candidatura italiana sarà l’Assemblea dei Comitati Olimpici Asiatici, che si terrà a Bangkok il 2 e 3 marzo, alla quale sarà presente il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a fine giornata ha annunciato la sua imminente partenza per la Thailandia.

Foto: OA Sport