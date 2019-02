Atletica, Claudio Stecchi spaziale: volo a 5.80, a due centimetri dal record di Gibilisco!

Claudio Stecchi è entrato in una nuova dimensione ed è ormai di diritto tra i big del salto con l’asta internazionale. Al meeting di Clermond-Ferrand organizzato da Renaud Lavillenie (ma il francese era assente a causa di un infortunio) l’azzurro è volato a 5.80 metri, migliorando di due centimetri il personale siglato un paio di settimane fa a Stettino. Il 27enne si è così portato ad appena due centimetri dal record italiano al coperto che porta la firma di Giuseppe Gibilisco, oggi presente a bordo pedana insieme a coach Riccardo Calcini per sostenere l’atleta delle Fiamme Gialle.

Il toscano ha risposto presente a pochi giorni dagli Europei indoor in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo: era da tredici anni che un italiano non volava così in alto cioè dal 5.80 di Gibilisco ad Atene (3 luglio 2006, considerando attività in sala e all’aperto), si vola in Gran Bretagna con la possibilità di puntare al podio. Stecchi ha concluso la gara al sesto posto e ha poi esultato ai microfoni della Fidal: “Dopo la gara in Polonia e i salti sbagliati a 5,85 si vedeva che potevo salire ancora di più. Oggi ho trovato una grande giornata, una grande gara, e dopo il 5,80 alla terza ho deciso di ritirarmi per non sprecare energie. L’obiettivo era venire qui e cercare le stesse sensazioni di Stettino. Sono arrivate e quindi mi ritengo soddisfatto, ora si pensa a Glasgow”. La gara è in corso di svolgimento, vi aggiorneremo col podio e con gli altri risultati.

Foto: FIDAL/Colombo