Atletica, Campionati Italiani invernali di lanci: Mauro Fraresso secondo italiano di sempre nel giavellotto!

Seconda giornata di gare a Lucca, nove i titoli che sono stati assegnati oggi ai Campionati italiani invernali di lanci. La sorpresa di giornata è stata la misura di Mauro Fraresso, che con 81.79 metri diventa il secondo italiano all time.

Disco assolute donne

Il lancio del disco femminile è stato vinto da Giada Andreutti: dopo aver partecipato ai Mondiali juniores di bob, l’atleta dell’ Atletica Malignani Libertas, ha migliorato il suo SB con un lancio da 56.10 metri. Il podio è stato completato da Stefania Strumillo (54.25) e da Valentina D’Urzo (51.35).

Disco promesse donne

Ad aggiudicarsi il titolo di campionessa italiana promesse di lancio del disco è Marilena Visintin. L’atleta dell’Atletica Gorizia ha vinto la gara con un lancio da 42.83 metri. Eleonora Cassalini si è ben comportata concludendo la gara in seconda posizione a soli 30 centimetri dall’oro (42.53). Il podio è stato completato da Elena Varriale (41.82).

Disco giovanile donne

Secondo titolo invernale per Diletta Fortuna: l’atleta dell’Atletica Vicentina ha migliorato il suo SB lanciando il disco a 46.92 metri. Al secondo posto si è piazzata Ludovica Montanaro (43.09), al secondo argento argento consecutivo dopo quello ottenuto nel peso ai Campionati italiani juniores di Ancona. Ha completato il podio Irene Rinaldi con il suo nuovo PB (41.47).

Disco assoluti uomini

Un solo atleta ha superato i 60 metri, Giovanni Faloci, che con 60.96 ha beffato per un metro il coetaneo Nazzareno Di Marco (59.36). Il terzo gradino del podio è andato ad Alessio Mannucci dell’ Atletica Livorno ( 57.34).

Disco promesse uomini

Gara vinta per dispersione da Alessio Mannucci, bronzo tra gli assoluti, con un lancio da 57.34 metri ha sbaragliato la concorrenza. Seconda e terza posizione rispettivamente per Marco Isodoro Mascali (46.80) e Marco Calogero Volo (44.72).

Disco giovanile maschile

Riccardo Ferrara (54.83) è il nuovo campione italiano giovanile di lancio del disco. Alle sue spalle si sono classificati Carmelo Musci (53,20), bronzo alle ultime Olimpiadi giovanili, e Krystian Sztandera (53.15).

Giavellotto assoluti uomini

Mauro Fraresso ha pescato il Jolly realizzando una misura di 81.79 metri, 5 metri meglio del suo precedente PB. L’atleta delle Fiamme Gialle è diventato il settimo italiano di sempre ad aver superato gli 80 metri, mettendo nel mirino lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (83m). Frasesso diventa anche secondo nella graduatoria tricolore di tutti i tempi: davanti a lui resta solo il primatista Carlo Sonego (84,60). Sono arrivate buone prestazioni anche per gli altri azzurri: Roberto Bertolini ha concluso la gara in seconda posizione (75,20), Giovanni Bellini ha invece agguantato il terzo posto (72.29). Mauro Fraresso nella dichiarazione rilasciata alla Fidal,ha dedicato la vittoria a David Cittadella, il ragazzo delle Fiamme Oro scomparso pochi giorni fa.

Giavellotto promesse uomini

Simone Comini, atleta dell’ Asa Ascoli Piceno, vince la gara con un lancio di 68.40 metri. Il podio viene completato da Lorenzo Bruschi (64.84) e da Davide Ballico (64.21).

Giavellotto giovanile uomini

Il favorito per la vittoria era Michele Fina, ma l’atleta della Dinamica Sardegna ha però deluso le aspettative concludendo la gara “solo” in terza posizione (64,44). A stupire sono stati Jhonatam Maullu (66,91) e Simone Bonfanti (64,83), i due atleti hanno migliorato di più di 5 metri la misura di accredito e hanno concluso la gara rispettivamente in prima e seconda posizione.

Foto: Fidal/Bertolucci