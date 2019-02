Tennis, Challenger Bergamo 2019: Jannik Sinner completa l’impresa! Battuto Roberto Marcora in finale

Jannik Sinner è il primo tennista classe 2001 a vincere un Challenger di tennis: nella finalissima del Trofeo Faip-Perrel di Bergamo (46.600€, Greenset) l’altoatesino sconfigge nel derby tricolore Roberto Marcora, che lo precedeva in classifica di quasi 300 posizioni, con il punteggio di 6-3 6-1 in pico più di un’ora di gioco. Da lunedì Sinner compirà un balzo enorme in classifica, salendo dal numero 548 al 324, mentre Marcora si accontenterà del passaggio dalla piazza 250 alla 213.

La netta vittoria odierna è del tutto simile, se non ancor più marcata, rispetto ai successi su Gianluigi Quinzi nei quarti e Tristan Lamasine in semifinale: nel primo set l’allungo dell’altoatesino arriva alla terza occasione nel corso del quinto game, ma Sinner non concede all’avversario occasioni di rientro, anzi nel nono gioco, al quarto set point, strappa nuovamente il servizio a Marcora per chiudere 6-3 in 40 minuti. Nella seconda partita non c’è storia: break in avvio del tennista non ancora maggiorenne e sfida praticamente finita. Marcora, classe 1989, non riesce ad essere incisivo in risposta e perde nuovamente la battuta nel sesto game, alzando poi bandiera bianca: la seconda frazione termina con un più netto 6-1 in soli 32 minuti di gioco.

Foto: salajean / Shutterstock.com